JAKARTA - Pemerintah Indonesia tengah serius berbenah di berbagai sektor dengan gencarnya pembangunan infrastruktur hingga reformasi kebijakan. Hal tersebut dilakukan dalam upaya menjadi salah satu negara dengan ekonomi terbesar di dunia pada 2045 mendatang atau seratus tahun Indonesia merdeka.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan Indonesia berpotensi menjadi peringkat nomor empat dunia dengan jumlah Produk Domestik Bruto (PDB) terbesar di dunia. Hal tersebut akan terjadi jika Indonesia mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi di angka 5,1% secara konsisten setiap tahunya.

"Indonesia saat ini berada pada kelas menengah ke bawah dalam pendapat per kapita. Kita berusaha membuat banyak sekali skenario khususnya dalam pertumbuhan ekonomi," ujar Bambang dalam acara US-Indonesia Investment Initiative 2017 di Hotel Oriental Mandarin, Jakarta, Kamis (2/11/2017).

"Baseline 5,1% sampai 2025. Berita baiknya mungkin kita bisa lulus dari kelas menengah pada 2038. Kalau polanya ikuti terus, PDB kita dari sisi nominal akan menjadi peringkat 8. Tapi kalau kita 2045 nomor 4 dalam ukuran PDB," imbuhnya.

Menurut Bambang, jika secara perekonomian Indonesia bisa konsisten, maka jumlah PDB Indonesia bisa meningkat drastis. Di mana PDB Indonesia akan bisa meningkat dari USD 3.600 per kapita menjadi USD 20.000 per kapita.

"PDB per kapita 2045 dengan baseline 5,1% akan lompat secara meningkat USD3.600 per kapita menjadi USD20.000 per kapita. Dan itu akan menjadikan Indonesia sangat besar sekali," jelasnya.

Bahkan lanjut Bambang, PDB Indonesia akan bisa naik lebih cepat jika pertumbuhan ekonominya lebih tinggi lagi. Yang mana diharapkan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa berada di atas angka 6%.

"Kalau anda ingin lebih keras lagi kalau pertumbuhan kita bisa konsisten sekira 6% itu kita bisa lebih cepat naik kelasnya," ucapnya

