NEW YORK - Wall Street membukukan kenaikan moderat pada akhir perdagangan Rabu (Kamis pagi WIB). Wall Street menguat setelah Federal Reserve AS mempertahankan suku bunga acuannya dan memberikan pernyataan yang menggembirakan tentang ekonomi.



Bank sentral AS menunjukkan pertumbuhan ekonomi AS yang solid dan pasar tenaga kerja menguat, sementara mengesampingkan dampak badai baru-baru ini, sebuah tanda Fed berada di jalur untuk meningkatkan biaya pinjaman lagi pada Desember.

The Fed telah menaikkan suku bunga dua kali tahun ini, dan saat ini memproyeksikan satu kenaikan lagi pada akhir 2017, sebagai bagian dari pengetatan siklus yang dimulai pada akhir 2015.

Indeks Dow Jones Industrial Average naik 57,77 poin atau 0,25% menjadi ditutup pada 23.435,01 poin, indeks S&P 500 naik 4,1 poin atau 0,16% menjadi berakhir di 2.579,36 poin, dan Indeks Komposit Nasdaq ditutup turun 11,14 poin atau 0,17% menjadi 6.716,53 poin.



Energy merupakan sektor S&P 500 dengan kinerja terbaik, naik 1,1%, sementara utilitas paling tertinggal. Sektor teknologi, yang telah memimpin kenaikan pasar tahun ini, ditutup naik 0,1% untuk sesi kelima berturut-turut.

Setelah pasar tutup, saham Facebook turun 1,7% dalam perdagangan yang berfluktuasi, setelah perusahaan media sosial itu melaporkan hasil triwulanan.



Sekitar 6,9 miliar saham berpindah tangan di bursa AS, di atas rata-rata harian hampir 6,2 miliar selama 20 sesi perdagangan terakhir.

(kmj)