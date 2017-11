NEW YORK - Kurs dolar AS menguat terhadap sebagian besar mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Rabu (Kamis pagi WIB). Penguatan terjadi setelah Federal Reserve mempertahankan suku bunga acuannya.

Pasar tenaga kerja AS "terus menguat" dan aktivitas ekonomi "telah meningkat pada tingkat yang solid" meskipun ada gangguan terkait badai, komite pembuat kebijakan Fed mengatakan dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan setelah pertemuan dua hari mereka.



Laporan Ketenagakerjaan Nasional ADP mengatakan, di sisi ekonomi, lapangan kerja sektor swasta AS meningkat sebanyak 235.000 pekerjaan dari September sampai Oktober, mengalahkan perkiraan pasar.

Indeks dolar AS, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, naik 0,23% menjadi 94,772 pada akhir perdagangan.



Pada akhir perdagangan New York, euro turun menjadi USD1,1622 dari USD1,1653 dan pound Inggris turun menjadi USD1,3254 dari USD1,3281. Dolar Australia meningkat menjadi USD0,7669 dari USD0,7660.

Dolar AS dibeli 114,18 yen Jepang, lebih tinggi dari 113,68 yen pada sesi sebelumnya. Dolar AS meningkat menjadi 1,0031 franc Swiss dari 0,9973 franc Swiss, dan turun tipis menjadi 1,2878 dolar Kanada dari 1,2899 dolar Kanada.

