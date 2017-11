JAKARTA - Nilai tukar Rupiah pagi ini dibuka menguat. Rupiah berada di kisaran Rp13.558 per USD.

Melansir Bloomberg Dollar Index, Rupiah pada perdagangan spot exchange rate di pasar Asia menguat Rp23 atau 0,17% menjadi Rp13.557 per USD. Adapun pergerakan Rupiah pagi ini, berada dalam kisaran Rp13.548-Rp13.579 per USD.

Sementra Yahoofinance mencatat, Rupiah menguat 20 poin atau 0,15% menjadi Rp13.553 per USD. Dalam pantuan Yahoofinance, Rupiah bergerak dalam rentang Rp13.543 per USD hingga Rp13.575 per USD.

Sebelumnya, kurs dolar AS menguat terhadap sebagian besar mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Rabu (Kamis pagi WIB). Penguatan terjadi setelah Federal Reserve mempertahankan suku bunga acuannya.

Pasar tenaga kerja AS "terus menguat" dan aktivitas ekonomi "telah meningkat pada tingkat yang solid" meskipun ada gangguan terkait badai, komite pembuat kebijakan Fed mengatakan dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan setelah pertemuan dua hari mereka.

Laporan Ketenagakerjaan Nasional ADP mengatakan, di sisi ekonomi, lapangan kerja sektor swasta AS meningkat sebanyak 235.000 pekerjaan dari September sampai Oktober, mengalahkan perkiraan pasar.

