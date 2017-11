CHICAGO - Kontrak emas berjangka di divisi COMEX New York Mercantile Exchange berakhir lebih tinggi pada Rabu (Kamis pagi WIB).



Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Desember, naik USD6,80 atau 0,54%, menjadi ditutup pada USD1.277,30 per ounce.



Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan setelah sesi perdagangan berjangka emas berakhir, bank sentral AS mengatakan bahwa suku bunga acuan tetap tidak berubah dalam kisaran 1% hingga 1,25%, seperti yang diperkirakan.

Emas membukukan kenaikan untuk sesi ini sekalipun dolar AS menguat dan pasar ekuitas global diperdagangkan sebagian besar lebih tinggi. Indeks dolar AS naik 0,23% menjadi 94,77 pada pukul 18.30 GMT.



Sedangkan untuk logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Desember bertambah 48,3 sen atau 2,89%, menjadi ditutup pada USD17,176 per ounce.

Platinum untuk penyerahan Januari naik USD17,1 atau 1,86%, menjadi menetap di USD936,70 per ounce.

(kmj)