JAKARTA - Harga emas logam mulia yang dijual oleh PT Aneka Tambang (Antam) mengalami kenaikan hari ini. Harga emas 1 gram produksi perusahaan Plat Merah tersebut dijual di Rp635.670 per gram atau mengalami kenaikan Rp3.000 dibanding harga sebelumnya Rp632.643.

Dilansir dari situs Logammulia, Kamis (2/11/2017), harga beli kembali atau buy back juga mengalami naik sebesar Rp3.000 menjadi Rp558.000 per gram. Harga emas Antam ukuran 2 gram dibanderol Rp1.230.980, dengan harga per gram Rp615.490.

Harga emas 2,5 gram dibanderol Rp1.528.635 dengan harga per gram Rp611.454. Harga emas 3 gram dipatok Rp1.828.308 dengan harga per gram Rp609.436. Harga emas 4 gram senilai Rp2.425.636 dengan harga per gram Rp606.409.

Sementara harga jual emas 5 gram ditetapkan Rp3.032.045 dengan harga per gram Rp606.409. Harga emas 10 gram dijual Rp5.988.415 dengan harga per gram Rp598.842.

Harga emas 25 gram Rp14.832.300dengan harga per gram Rp593.292. Harga emas 50 gram sebesar Rp29.513.250, dengan harga per gram Rp590.265. Selanjutnya, harga emas 100 gram sebesar Rp58.849.925, dengan harga per gram Rp588.499.

Untuk harga emas 250 gram mencapai Rp146.733.825, dengan harga per gram Rp586.935, dan harga emas ukuran 500 gram dihargai Rp293.089.275 dengan harga per gram Rp586.179.

Sementara untuk emas batik ukuran 10 gram, dijual dengan harga Rp6.442.465 dengan harga per gram sebesar Rp644.247, dan ukuran 20 gram dijual dengan harga Rp12.461.150 dengan harga per gram sebesar Rp623.058.

(kmj)