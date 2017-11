NUSA DUA – Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono mengatakan perkebunan kelapa sawit sangat efisien dalam penggunaan lahan dibandingkan dengan tananam penghasil minyak nabati lain.

Berdasarkan studi dari LMC International, sebuah lembaga riset dari Inggris, untuk memenuhi kebutuhan minyak nabati (vegetable oil) dunia pada 2025, cukup diperlukan tambahan lahan 12 juta hektare (ha).

Sementara apabila menggunakan tanaman rapeseed membutuhkan tambahan lahan 50,5 juta ha. Jika dipenuhi oleh tanaman minyak matahari (sun flower) membutuhkan tambahan lahan 70,4 juta ha, dan tanaman soyben butuh tambahan lahan 96 juta ha.

“Tapi kalau dengan sawit hanya perlu 12,6 juta ha. Bahkan kalau produktivitas sawit bisa ditingkatkan menjadi rata-rata 8 ton CPO per ha per tahun, hanya perlu penambahan lahan 6 juta ha saja,” ujar Joko Supriyono ketika memberikan sambutannya pada pembukaan 13th Indonesia Palm Oil Conference and 2018 Price Outlook di Bali Nusa Convention Center, Bali, Kamis (2/10/2017).

Oleh karena itu, ke depan produktivitas dan isu keberlanjutan akan menentukan dalam persaingan minyak nabati dunia. Karena itu kemitraan antara perusahaan dengan petani menjadi sangat penting. “Dan kita perlu mendapat dukungan lebih besar dari pemerintah,” ujar Joko.

Dikatakan Joko, pengembangan kelapa sawit Indonesia harus selaras dengan Sustainable Development Goals (SDGs). Hal ini dilakukan untuk menepis tudingan-tudingan negatif yang dilakukan asing terhadap industri sawit Indonesia. “Di sisi lain, negara-negara maju juga akan semakin protektif melindungi pasar mereka terhadap penetrasi minyak sawit,” tukas Joko.

Pada kesempatan tersebut, Joko memperkirakan produksi minyak sawit tahun ini mencapai 36,5 juta ton atau lebih tinggi jika dibandingkan total produksi tahun lalu yang mencapai 34,5 juta ton.

Peningkatan produksi ini dipastikan akan memberikan dampak lebih positif terhadap perekonomian nasional. “Ini membuktikan bahwa selama ini telah menjadi mesin pertumbuhan ekonomi. Karena itu, peran industri sawit sangat penting,” katanya.

Oleh karena itu, Joko mengharapkan kepada pemerintah untuk mempertahankan Indonesia sebagai produsen sawit terbesar di dunia dan menemukan pasar ekspor baru. “Kami juga membutuhkan iklim investasi kondusif dan ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) harus terus diperkuat,” tegasnya.

(rzk)