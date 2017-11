NEW YORK - Saham-saham AS ditutup mixed pada perdagangan  Kamis (Jumat pagi WIB). Wall Street mempertimbangkan pengumuman terbaru tentang reformasi pajak dan pencalonan Ketua Federal Reserve AS berikutnya.

Indeks Dow Jones Industrial Average naik 81,25 poin atau 0,35% menjadi berakhir di 23.516,26 poin. Indeks S&P 500 ditutup naik tipis 0,49 poin atau 0,02% menjadi 2.579,85 poin. Indeks Komposit Nasdaq berakhir turun 1,59 poin atau 0,02% menjadi 6.714,94 poin.



Presiden AS Donald Trump mengumumkan pencalonan Gubernur Federal Reserve Jerome Powell untuk menggantikan Ketua Fed Janet Yellen yang masa jabatannya akan berakhir pada Februari 2018.



Nominasi Powell untuk memimpin bank sentral AS secara luas dianggap sebagai "pilihan yang aman" bagi pemerintahan Trump, karena ia memiliki pandangan yang sama dengan Yellen dalam hal pendekatan kebijakan moneter, serta keterbukaan terhadap deregulasi yang didukung oleh pemerintahan Trump.



The Fed juga memutuskan mempertahankan suku bunga acuan, namun membiarkan pintu terbuka untuk kenaikan suku bunga pada Desember. Ekspektasi kenaikan suku bunga Desember naik lebih dari 98%.



Dalam berita perusahaan, raksasa teknologi Facebook membukukan laba kuartalan yang lebih baik dari perkiraan. Apple dan Starbucks, akan melaporkan hasil keuangan mereka setelah penutupan perdagangan.



Data terakhir dari Thomson Reuters menunjukkan bahwa laba gabungan perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam S&P 500 pada kuartal ketiga 2017 diperkirakan akan meningkat 7,7% dari tahun ke tahun, sementara pendapatan mereka diperkirakan akan meningkat 5,2%.

(kmj)