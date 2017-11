JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka menguat. Rupiah sempat berada di posisi Rp13.400-an pada pergerakan pagi ini.

Melansir Bloomberg Dollar Index, Rupiah pada perdagangan spot exchange rate di pasar Asia, menguat 43 poin atau 0,32% ke Rp13.509 per USD. Hari ini, Rupiah bergerak di kisaran Rp13.490-Rp13.515 per USD.

Sementara Yahoofinance mencatat, Rupiah menguat 50 poin atau 0,37% menjadi Rp13.500 per USD. Dalam pantuan Yahoofinance, Rupiah bergerak dalam rentang Rp13.483 per USD hingga Rp13.550 per USD.

Sebelumnya, Kurs dolar AS melemah terhadap sebagian besar mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Kamis (Jumat pagi WIB), karena para pelaku pasar mencerna pengumuman terbaru tentang reformasi pajak.

Partai Republik di Dewan Perwakilan Rakyat AS pada Kamis (2/11) meluncurkan rancangan undang-undang yang telah lama dinanti untuk merombak kode pajak AS dalam beberapa dasawarsa, dengan memotong secara signifikan pajak penghasilan individual dan perusahaan.

RUU tersebut, yang disebut "Tax Cuts and Jobs Act" (Potongan Pajak dan Undang-Undang Ketenagakerjaan), sebagian besar sejalan dengan kerangka kerja terpadu untuk reformasi pajak yang diputuskan oleh pemerintahan Trump dan para pemimpin Republik di Kongres yang dirilis akhir September.

(rzy)