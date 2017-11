CHICAGO - Kontrak emas berjangka di divisi COMEX New York Mercantile Exchange berakhir lebih tinggi pada Kamis (Jumat pagi WIB), ditopang pelemahan dolar AS menyusul pengumuman rencana reformasi pajak oleh Partai Republik di Dewan Perwakilan Rakyat AS.

Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Desember, naik 80 sen AS atau 0,06%, menjadi ditutup pada USD1.278,10 per ounce.

Dolar AS melemah dan imbal hasil obligasi pemerintah 10-tahun turun ke posisi terendah dua minggu, setelah Fraksi Partai Republik di DPR AS mengusulkan untuk memangkas tarif pajak perusahaan menjadi 20% dari 35% dan mengurangi jumlah bracket pajak untuk individu.

Indeks dolar AS turun tipis sebesar 0,2%. Emas dan dolar biasanya bergerak berlawanan arah, sehingga emas yang dihargakan dalam greenback lebih menarik bagi investor yang menggunakan mata uang lain.

Sedangkan untuk logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Desember, turun 3,9 sen atau 0,23% menjadi ditutup pada USD17,137 per ounce. Platinum untuk penyerahan Januari turun USD8,9 atau 0,95%, menjadi menetap di USD927,80 per ounce.

