JAKARTA - Jerome Powell sudah dipastikan menggantikan posisi Janet Yellen sebagai Gubernur The Fed yang akan mengakhiri jabatannya pada Februari 2018 mendatang. Powell sebelumnya sudah menjadi bagian dari The Fed.

Gubernur Bank Indonesia (BI) ujar Agus Martowardojo pun menyambut baik gubernur bank Sentral Amerika pilihan Trump ini. Menurutnya, Powell akan mempu meneruskan kepemimpinan Yellen.

"Kita memahami beliau itu figur yang kurang lebih memiliki sikap yang akan seperti Yellen. Dan ini pribadi yang kita harapkan yang banyak memberikan komunikasi bagaimana view (pandangan) dari beliau dan institusi itu. Jadi kita sambut baik pilihan yang diajukan oleh presiden Trump," ujar Agus di Gedung Bank Indonesia, Jumat (3/11/2017).

Dia melanjutkan, pergantian kepemimpinan ini tentu akan memberikan dampak pada perekonomian Indonesia, mengingat kebijakan Bank Sentral Amerika akan mempengaruhi banyak negara.

"Secara umum, kita kan negara yang independen, tetapi AS adalah negara besar dan mata uang dolar AS currency yang kuat. Tentu akan bisa berdampak ke stablitas sistem keuangan dunia dari kebijakan yang diambil di AS," papar Agus.

Meski demikian, Agus Marto melihat pergantian ini akan tetap memberikan dampak yang baik mengingat saat pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat yang semakin membaik. "Di Desember kelihatannya (suku bunga) The Fed akan naik. Dan di 2018 juga ada beberapa kali kenaikan interest rate," jelas Agus.

Yang diperlukan, lanjut Agus, adalah komunikasi yang baik dari Powell sehingga setiap kebijakan yang diambil The Fed dapat diantisipasi oleh perekonomian dunia. "Kita berharap ada komunikasi yg baik sehingga dunia bisa memahami agar tidak ada kejutan yang bisa membuat ketidakpastian di dunia.

Sebelumnya, terdapat beberapa nama yang menjadi kandidat pengganti Yellen diantaranya Jerome Powell kepala penasihat ekonomi Trump, Gary Cohn, mantan Gubernur Fed Kevin Warsh dan ekonom Stanford University, John Taylor, juga termasuk Yellen.

(mrt)