JAKARTA – Perekonomian tahun depan diyakini tumbuh lebih baik meski terdapat sejumlah tantangan. Salah satu penopangnya adalah meningkatnya har ga komoditas dalam beberapa bulan terakhir.

Sinyal perbaikan ekonomi tahun depan juga didukung oleh kon disi perekonomian dunia yang terus menunjukkan pening katan. Hal ini menjadi pijak an pemerintah yang me matok angka pertumbuhan eko nomi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 di kisaran 5,4%, lebih tinggi dibanding target per tum buhan ekonomi pada RAPBN 2017 sebesar 5,2%.

Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla mengatakan, pada akhir 2017 hingga awal 2018 tandatan da perbaikan ekonomi dunia akan dilihat dari membaiknya harga-harga komoditas, seperti harga batu bara yang saat ini sudah mendekati USD100 per ton.

