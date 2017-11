JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi sepanjang kuartal III tahun 2017 sebesar 5,06%. Pertumbuhan ini di dorong oleh beberapa faktor baik global maupun domestik.

BPS mencatat harga komoditas migas dan no migas di pasar internasional pada kuartal III-2017 secara umum mengalami peningkatan baik secara (q to q) maupun (yoy).

"Kondisi perekonomian global pada kuartal III-2017 terus menunjukkan adanya peningkatan," ungkap Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kecuk Suhariyanto, di kantornya, Senin (7/11/2017).

Kecuk menyebutkan ada beberapa komoditas seperti gandum, kopi, teh, CPO yang mengalami peningkatan harga. Selain itu ada juga harga komoditas batu bara, besi, aluminium yang meningkat harganya.

"Jadi secara umum harga migas dan non migas mengalami peningkatan menggembirakan," jelasnya.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi negara mitra dagang Indonesia pada umumnya juga membaik seperti China menguat dari 6,7% menjadi 6,8% di kuartal III 2017 (yoy), Amerika Serikat menguat dari 1,5% di kuartal III 2016 menjadi 2,3% di Kuartal III 2017dan Singapura menguat dari 1,2% menjadi 4,6%.

"Kita juga lihat inflasi sangat terkendali, di mana bahan makanan justru mengalami deflasi. Catatan terakhir untuk kuartal III inflasi 3,72% (yoy)," katanya.

Sementara itu, realisasi belanja pemerintah (APBN) kuartal III 2017 mencapai Rp481,34 triliun atau 22,56% dari pagu 2017 sebesar Rp2.133,30 triliun, naik dibandingkan realisasi kuartal III 2016 yang mencapai Rp440,14 triliun atau 21,13%.

Selain itu, BPS mencatat nilai ekspor barang Indonesia mengalami kenaikan menjadi USD43,38 miliar pada kuartal III 2017 atau naik sebesar 10,44% (q to q) dan naik 24,01% secara year on year (yoy). Sedangkan nilai impor barang juga mengalami kenaikan sebesar 12,52% (q to q) dan naik 24,01% (yoy).

Sementara itu, BPS juga menilai realisasi penanaman modal yang tercatat di BKPM terdiri dari PMA dan PMDN mengalami peningkatan. Pada kuartal III 2017 menjadi Rp176,6 triliun atau naik sebesar 3,4% (q to q) dan naik 13,7% (yoy).

"Kita lihat produksi semen pada kuartal III 2017 sebesar 18,78 juta ton atau naik 30,55% (q to q) dan penjualan semen juga naik 28,91 % secara year on year (yoy) menjadi 19,32 juta ton," tukasnya.

