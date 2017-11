JAKARTA - Harga emas logam mulia yang dijual oleh PT Aneka Tambang (Antam) di awal pekan ini mengalami penurunan. Harga emas 1 gram produksi perusahaan Plat Merah tersebut turun Rp2.000 menjadi Rp633.652 per gram.

Dilansir dari situs Logammulia, Senin (6/11/2017), harga beli kembali atau buy back turun sebesar Rp3.000 menjadi Rp554.000 per gram. Harga emas Antam ukuran 2 gram dibanderol Rp1.226.944, dengan harga per gram Rp613.472.

Baca Juga: Makin Mahal, Harga Emas Dijual Rp636.679/Gram

Harga emas 2,5 gram dibanderol Rp1.523.590 dengan harga per gram Rp609.436. Harga emas 3 gram dipatok Rp1.822.254 dengan harga per gram Rp607.418. Harga emas 4 gram senilai Rp2.417.564 dengan harga per gram Rp604.391.

Sementara harga jual emas 5 gram ditetapkan Rp3.021.955 dengan harga per gram Rp604.391. Harga emas 10 gram dijual Rp5.968.235 dengan harga per gram Rp596.824.

Harga emas 25 gram Rp14.781.850 dengan harga per gram Rp591.274. Harga emas 50 gram sebesar Rp29.412.350, dengan harga per gram Rp588.247. Selanjutnya, harga emas 100 gram sebesar Rp58.648.125, dengan harga per gram Rp586.481.

Baca Juga: Wah, Krisis di Spanyol Picu Penguatan Harga Emas

Untuk harga emas 250 gram mencapai Rp146.229.325, dengan harga per gram Rp584.917, dan harga emas ukuran 500 gram dihargai Rp292.080.275dengan harga per gram Rp584.161.

Sementara untuk emas batik ukuran 10 gram, dijual dengan harga Rp6.422.285 dengan harga per gram sebesar Rp642.229, dan ukuran 20 gram dijual dengan harga Rp12.420.790 dengan harga per gram sebesar Rp621.040.

(kmj)