JAKARTA – Lebih dari 5.000 toko ritel di berbagai negara akhirnya ditutup lantaran tak tahan menanggung kerugian berkepanjangan. Mereka kerepotan membendung serbuan para pedagang online yang menawarkan layanan lebih praktis, murah, dan cepat.

Presiden Joko Widodo telah membagikan Surat Keputusan Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial serta Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan seluas 2.890,65 hektare kepada masyarakat di Madiun, Tulung Agung dan Tuban, Provinsi Jawa Timur.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi sepanjang kuartal III tahun 2017 sebesar 5,06%. Pertumbuhan ini di dorong oleh beberapa faktor baik global maupun domestik.

TERUNGKAP! 7-Eleven hingga Debenhams Bukti Tumbangnya Bisnis Ritel

Macy’s, JC Penney, Sears, dan Kmart adalah beberapa perusahaan ritel kelas dunia yang mengumumkan penutupan toko dalam jumlah banyak tahun ini.

Daftar toko-toko yang bakal tutup pun diperkirakan akan terus bertambah banyak pada beberapa tahun mendatang. Sejumlah perusahaan ritel besar yang menutup tokonya pada 2017 adalah Sears dan Kmart. Dua perusahaan yang bernaung dalam satu grup tersebut sudah menutup 358 toko pada tahun ini.

Bahkan pada Januari 2018 mereka sudah merencanakan menutup 63 tokonya. Para pegawai di 45 toko Kmart dan 18 toko Sears mengungkapkan bahwa musim liburan ini merupakan masa kerja terakhir mereka di perusahaan itu. “Penurunan penjualan akan mulai terjadi pada 9 November dan lokasi-lokasi itu akan ditutup pada akhir Januari 2018,” ungkap Sears Holdings dalam pernyataannya seperti dikutip Clark.com.

Para pegawai yang terkena dampak penutupan toko akan menerima pesangon dan diberi tawaran melamar pada posisi yang terbuka di toko-toko yang belum tutup. Adapun JC Penney telah menutup sedikitnya 138 toko tahun ini. Lebih dari 100 toko JC Penney sudah ditutup selamanya pada akhir Juli lalu.

“Kami berencana menutup 138 toko pada Maret, tapi penurunan penjualan berkurang sejak Mei karena pengunjung meningkat setelah pengumuman penutupan dibuat,” ungkap pernyataan JC Penney. Hampir semua toko ditutup pada 31 Juli kecuali beberapa toko tetap buka hingga September.

Macy’s juga menutup 68 toko tahun ini. Perusahaan itu mengonfirmasi pada Februari lalu bahwa mereka akan menutup sekitar 34 toko selama beberapa tahun mendatang setelah penutupan 68 toko tahun ini. Serbuan penjualan via online juga melimbungkan Payless Shoe Source yang akhirnya menutup 900 tokonya pada tahun ini.

Pada Agustus lalu, perusahaan ini mengumumkan telah melakukan restrukturisasi. Dalam dokumen pengajuan kebangkrutan, perusahaan ritel sepatu ini menyatakan memiliki 4.400 toko di berbagai penjuru dunia. Jumlah tersebut direvisi menjadi 3.500 toko pada pengumuman terbarunya.

Penutupan juga dilakukan Vitamin World di 51 tokonya pada tahun ini. “Perusahaan itu telah mengajukan proteksi kebangkrutan dan berencana menutup puluhan toko dengan penjualan buruk,” papar laporan The Wall Street Journal. Berita buruk juga bakal dialami para pencinta teh.

Starbucks akan menutup semua toko ritel Teavana yang berjumlah 379 toko setelah mereka mereviu strategi bisnisnya. Sebanyak 379 toko Teavana yang umumnya berada di mal memiliki kinerja buruk. “Kami telah berupaya meningkatkan penjualan melalui pernik-pernik kreatif dan desain toko baru, tapi itu tidak berguna,” papar pernyataan Starbucks sebagai pemilik brand Teavana.

Teavana akan ditutup tahun depan. Menjelang musim belanja liburan 2017, pakar keuangan Clark Howard memperingatkan perihal kartu hadiah (gift card) yang kemungkinan tidak akan bernilai jika toko atau restoran pemilik kartu itu tibatiba tutup.

Banyak pengamat meyakini penutupan toko itu sebagai upaya mengembalikan kesehatan perusahaan ritel yang kondisi keuangannya memang buruk. Meski demikian mantan eksekutif Neiman, Marcus, dan Sears, Steven Den nis, menyatakan penutupan toko itu merupakan sinyal peringatan bahwa ritel sedang dalam siklus kematian.

“Penutupan toko itu merupakan obat mujarab yang diyakini para investor di Wall Street. Daripada menutup ratusan toko, retailer seharusnya memperbaiki masalah dalam bisnis mereka,” kata Dennis seperti dikutip Business Insider. Penutupan bisa disebabkan kurangnya investasi pada toko-toko fisik.

Para pebisnis ritel juga gagal melakukan diferensiasi dari para pesaing. “Para retailer tenggelam dalam kesamaan, baik pada produk, tampilan maupun pengalaman. Kondisi ini terlihat di sebagian besar toko,” kata Dennis.

Adam Ioakim, Manajer Umum ShopperTrak untuk Australia, Selandia Baru, dan Asia Tenggara, menjelaskan, banyaknya toko yang tutup tersebut disebabkan naiknya biaya dan persaingan internasional. “Efisiensi jaringan suplai dapat memengaruhi ini sehingga produk dapat cepat sampai dari manufaktur ke toko,” ungkapnya.

Jokowi Serahkan Lahan Perhutanan Sosial 2.890 Ha di Madiun

Presiden Joko Widodo telah membagikan Surat Keputusan Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial serta Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan seluas 2.890,65 hektare kepada masyarakat di Madiun, Tulung Agung dan Tuban, Provinsi Jawa Timur.

"Sekarang ini sudah 35 tahun, tenang (jangka waktu izin). Tugas saudara-saudara sekarang adalah bekerja keras agar lahan-lahan yang sudah diberikan itu bermanfaat mensejahterakan bagi kita semuanya," kata Presiden Jokowi dalam sambutannya di Dungus Forest Park.

Menurut Presiden, pemerintah akan mengawasi secara berkala, enam bulan hingga setahun, pemanfaatan lahan hutan sosial tersebut. Presiden didampingi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya membagikan ribuan SK yang tercakup ke dalam lima gabungan kelompok tani yaitu kepada LMDH Sumber Lestari, Tulung Agung seluas 663 hektare bagi 928 KK, LMPSDH Wonoreso, Madiun seluas 520hektar untuk 58KK, dan LMPSDH Ngudiwaluyo, Dungus 1.300 hektare untuk 354 KK.

Selain itu, Presiden memberikan kepada LMDH Rizki Abadi, Madiun seluas 297 hektare untuk 185 KK dan LMDH Ngimbang Makmur, Tuban 77,25 hektare untuk 147 kk. "Silakan mau ditanami cokelat silakan, ada yang disampaikan Pak Gubernur tanam iles-iles. Kalau cocok silakan, itu bagus untuk ekspor tapi harus dirawat," ujar Presiden.

Presiden juga mengingatkan jika masyarakat ada yang mau mengagunkan SK ke bank untuk modal usaha pertanian agar dihitung dengan akurat sehingga dapat mengembalikan angsuran. Kepala Negara menambahkan luas lahan akan ditambah jika pemanfaatan hutan sosial menghasilkan komoditas yang baik dan meningkatkan ekonomi masyarakat.

"Nanti saat kita cek tanah yang sudah diberikan ini produktif dan ditanami, menghasilkan, semakin itu produktif, semakin itu menghasilkan, bapak ibu akan kita siapkan lagi untuk diberikan tambahan lagi. Tapi tadi di depan janjian kalau tidak produktif, ditelantarkan, maka akan dicabut," kata Presiden.

BPS: Alami Peningkatan Menggembirakan, Harga Komoditas Jadi Berkah Bagi Ekonomi Indonesia

BPS mencatat harga komoditas migas dan no migas di pasar internasional pada kuartal III-2017 secara umum mengalami peningkatan baik secara (q to q) maupun (yoy).

"Kondisi perekonomian global pada kuartal III-2017 terus menunjukkan adanya peningkatan," ungkap Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kecuk Suhariyanto di kantornya.

Kecuk menyebutkan ada beberapa komoditas seperti gandum, kopi, teh, CPO yang mengalami peningkatan harga. Selain itu ada juga harga komoditas batu bara, besi, aluminium yang meningkat harganya. "Jadi secara umum harga migas dan non migas mengalami peningkatan menggembirakan," jelasnya.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi negara mitra dagang Indonesia pada umumnya juga membaik seperti China menguat dari 6,7% menjadi 6,8% di kuartal III 2017 (yoy), Amerika Serikat menguat dari 1,5% di kuartal III 2016 menjadi 2,3% di Kuartal III 2017dan Singapura menguat dari 1,2% menjadi 4,6%. "Kita juga lihat inflasi sangat terkendali, di mana bahan makanan justru mengalami deflasi. Catatan terakhir untuk kuartal III inflasi 3,72% (yoy)," katanya.

Sementara itu, realisasi belanja pemerintah (APBN) kuartal III 2017 mencapai Rp481,34 triliun atau 22,56% dari pagu 2017 sebesar Rp2.133,30 triliun, naik dibandingkan realisasi kuartal III 2016 yang mencapai Rp440,14 triliun atau 21,13%.

Selain itu, BPS mencatat nilai ekspor barang Indonesia mengalami kenaikan menjadi USD43,38 miliar pada kuartal III 2017 atau naik sebesar 10,44% (q to q) dan naik 24,01% secara year on year (yoy). Sedangkan nilai impor barang juga mengalami kenaikan sebesar 12,52% (q to q) dan naik 24,01% (yoy).

Sementara itu, BPS juga menilai realisasi penanaman modal yang tercatat di BKPM terdiri dari PMA dan PMDN mengalami peningkatan. Pada kuartal III 2017 menjadi Rp176,6 triliun atau naik sebesar 3,4% (q to q) dan naik 13,7% (yoy).

"Kita lihat produksi semen pada kuartal III 2017 sebesar 18,78 juta ton atau naik 30,55% (q to q) dan penjualan semen juga naik 28,91 % secara year on year (yoy) menjadi 19,32 juta ton," tukasnya.

