JAKARTA - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump akan menerapkan reformasi pajak di Amerika Serikat (AS). Dalam kerangka kebijakan tersebut, dia mengusulkan agar tarif pajak perusahaan dipangkas menjadi 20% dari sebelumnya 35%. Dia juga mengagas pengurangan pajak penghasilan individu tertinggi menjadi 35% dari 39,6%.

Research Analyst FXTM Lukman Otunuga menyatakan, reformasi pajak Amerika Serikat (AS) akan berdampak pada fluktuasi nilai tukar dolar AS. Menurutnya, jika direstui maka hal ini akan menjadi sentimen positif bagi penguatan nilai tukar dolar bila reformasi pajak disetujui oleh kongres AS.

"Sentimen terhadap dolar AS kuat karena adanya harapan anggaran pajak akan disetujui kongres Amerika Serikat," ujarnya di Hotel Kempinski, Jakarta, Selasa (7/11/2017).

Lukman melanjutkan, kebijakan ini memang bagi pedang bermata dua, oleh karena itu jika tidak mendapatkan izin dari kongres, maka dipastikan akan memukul nilai tukar dolar AS. "Sekarang kan masih RAPBN, bila tidak berhasil dolar AS akan melemah," imbuhnya.

Menurut dia, pergerakkan dolar ini pun akan berdampak terhadap nilai tukar Rupiah, mengingat kebijakan Amerika selalu berdampak terhadap perekonomian dunia. "Jadi tidak hanya Rupiah saja yang pasti akan dipengaruhi Tax Reform (reformasi pajak) AS tapi juga mata uang lainnya," tutupnya.

(mrt)