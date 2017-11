NEW YORK - Pasar saham Amerika Serikat (AS) dibuka menguat, dengan indeks Dow Jones mencapai rekor tertinggi pada pembukaan, sementara indeks S&P dan Nasdaq melayang mendekati tingkat rekor.

Investor saat ini masih menanti angin musim gugur, dan window dressing yang dilakukan investor. Selain itu, ekspektasi investor beralih ke potongan pajak perusahaan yang banyak ditunggu. Meski demikian, harga minyak mentah yang turun nampaknya tidak mempengaruhi pergerakan indeks.

Indeks Dow Jones Industrial Average naik 19,08 poin atau 0,08% menjadi 23.567, indeks S&P 500 naik 1,33 poin atau 0,05% menjadi 2.592, dan Nasdaq Composite turun 0,72 poin atau 0,01% menjadi 6.785.

Minyak mentah terkoreksi, setelah mencatatkan kenaikan terbesar dalam enam minggu di hari sebelumnya, sementara ketegangan meningkat antara Arab Saudi dan Iran, seiring dengan kasus korupsi yang melanda salah satu pangeran Arab.

Harga minyak mentah Brent LCOc1 turun 32 sen menjadi USD63,95 per barel setelah menguat 3,5% pada hari Senin, menandai kenaikan persentase terbesar dalam waktu sekitar enam minggu. Minyak mentah CNC A.S. West Texas Intermediate (WTI) turun 10 sen menjadi USD57,25 per barel.

(mrt)