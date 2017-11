JAKARTA - Harga emas logam mulia yang dijual oleh PT Aneka Tambang (Antam) naik Rp1.000. Harga emas dijual di level Rp634.661 dari sebelumnya Rp633.652 per gram.

Dilansir dari situs Logammulia, Selasa (7/11/2017), harga beli kembali atau buy back juga naik Rp1.000 menjadi Rp555.000 per gram dari Rp554.000 per gram.

Harga emas Antam ukuran 2 gram dibanderol Rp1.228.962 dengan harga per gram Rp614.481. Harga emas 2,5 gram dibanderol Rp1.526.113 dengan harga per gram Rp610.445. Harga emas 3 gram dipatok Rp1.825.281 dengan harga per gram Rp608.427. Harga emas 4 gram senilai Rp2.421.600 dengan harga per gram Rp605.400.

Sementara harga jual emas 5 gram ditetapkan Rp3.027.000 dengan harga per gram Rp605.400. Harga emas 10 gram dijual Rp5.978.325 dengan harga per gram Rp597.833.

Harga emas 25 gram Rp14.807.075 dengan harga per gram Rp592.283. Harga emas 50 gram sebesar Rp29.462.800, dengan harga per gram Rp589.256. Selanjutnya, harga emas 100 gram sebesar Rp58.749.025, dengan harga per gram Rp587.490.

Untuk harga emas 250 gram mencapai Rp146.481.575, dengan harga per gram Rp585.926, dan harga emas ukuran 500 gram dihargai Rp292.584.775 dengan harga per gram Rp585.170.

Sementara untuk emas batik ukuran 10 gram, dijual dengan harga Rp6.432.375 dengan harga per gram sebesar Rp643.238, dan ukuran 20 gram dijual dengan harga Rp12.440.970 dengan harga per gram sebesar Rp622.049.

