SURABAYA - Bank Indonesia kembali menggelar Indonesia Shari’a Economic Festival (ISEF). Acara tahunan ini diadakan mulai 7-11 November 2017.

Tahun ini, ISEF 2017 akan mengusung 3 bidang yang menjadi fokus utama pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Ketiga bidang yang diangkat meliputi penguatan sektor ekonomi syariah, peningkatan efisiensi di pasar keuangan syariah, dan penguatan fungsi riset dan edukasi dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia.

"ISEF 2017 merupakan event ekonomi dan keuangan syariah terbesar dan terdepan di Indonesia yang mengintegrasikan pengembangan sektor ekonomi dan keuangan syariah," papar Deputi Gubernur BI Rosmaya Hadi di Grand City, Surabaya, Selasa (7/11/2017).

Dalam pembukaan ISEF, Rosmaya menekankan bahwa ekonomi dan keuangan syariah bukan sekadar konsep eksklusif bagi umat Islam. Menurutnya, konsep tersebut bisa melibatkan seluruh lapisan masyarakat.

"Nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar ekonomi dan keuangan syariah menjunjung tinggi keadilan, kemaslahatan, kebersamaan dan keseimbangan dalam pengelolaan sumber daya titipan Allah," ungkapnya.

Pada penyelenggaraan ISEF kali ini menjadi momentum kolaborasi antara Bank Indonesia dengan Komite Nasional Keuangan Syariah/KNKS (Bappenas, Kemenkeu, OJK, LPS, Kemenkop, Kemeneg BUMN, DSN MUI, Kemenko Perekonomian, Kemenag), Pemda Jawa Timur, serta lembaga terkait lainnya. Kolaborasi penyelenggaraan ISEF 2017 tersebut sesuai dengan tema yang diangkat, yaitu “Fostering Inclusive Economic Growth and Improving Resiliency through Closer Collaboration and Coordination“.

Kegiatan ISEF 2017 didahului oleh Festival Syariah (Fesyar) yang dilaksanakan di 3 (tiga) wilayah utama ekonomi syariah lainnya. Fesyar ke-I dilaksanakan di Makassar pada tanggal 25-27 Agustus 2017, dengan tema “Peran Islamic Social Finance Dalam Pemberdayaan Ekonomi”. Mengangkat tema “Mewujudkan Jawa sebagai Poros Pemberdayaan Ekonomi Syariah Nasional”, Fesyar ke-II dilaksanakan di Bandung pada anggal 13-15 September 2017. Sementara Fesyar ke-III dilaksanakan di Medan tanggal 6–8 Oktober 2017, mengusung tema “Membangun Ekonomi Syariah Berlandaskan Konektivitas Regional”.

