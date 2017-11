JAKARTA - telah terpilih menjadi gubernur bank sentral Amerika Serikat mengganti Janet Yellen yang akan mengakhiri jabatannya pada Februari 2018 mendatang. Namun pergantian kepemimpinan Bank Sentral Amerika ini diperkirakan tidak akan memberikan dampak signifikan.

Research Analyst FXTM Lukman Otunuga menyatakan dampak penunjukkan Powell tak terlalu mempengaruhi pergerakkan pasar global. Menurutnya hal ini dikarenakan sejak awal pasar sudah dapat memprediksi penunjukkan Powell.

"Jadi dampak terhadap pasar tidak begitu banyak dan Powell ini figur yang disuka pasar karena pernah bekerja di Wall Street dan Trump punya pandangan yang diregulasi pasar keuangan di AS," terang Lukman di Hotel Kempinski, Jakarta, Selasa (7/11/2017).

Menanggapi dolar yang semakin melemah, menurut Lukman, Powell akan sangat hati-hati dalam membuat. Kendati akhir tahun ini sudah dipastikan akan ada kenaikan suku bunga The Fed (FFR) tetapi tak dapat dipastikan Powell kebijakan Powell di awal 2018.

"Untuk dolar yang melemahkan sudah diharapkan bank sentral nanti akan naikkan suku buang bulan desember ini tapi tahun depan belum jelas apakah tetap akan segitu atau akan diturunkan. Powell itu cukup hati-hati untuk tentukan kenaikan meski Trump ingin dolar lemah, dia tidak ingin dolar AS terlalu tinggi dan terlalu kuat," imbuhnya.

Lukman memprediksi tahun depan pergerakkan dolar masih akan melemah. Sehingga melihat kebijakan Powel tidak dapat diprediksk pada tahun depan hal ini kata Lukman berdampak positif baginilai Rupiah.

"Tapi tahun depan dolar AS lemah dan Powell pernah di Wall Street jadi masih belum jelas apakah tingkat suku bunga akan ditetapkan seperti rate Desember nanti atau akan diturunkan lagi. Dan itu akan memberikan dampak positif terhadap penguatan rupiah" jelasnya.

Menurut Lukman, prediksi kenaikan suku bunga The Fed akhir tahun ini takkan terlalu berdampak signifikan terhadap pergerakkan dolar AS. "Ini memang kenaikan suku bunga sudah diperkirakan pasar dan sudah dikalkulasi. Perubahan tingkat dolar AS tidak akan terlalu signifikan," ujarnya

