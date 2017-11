JAKARTA - Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpotensi menguat. IHSG bergerak menuju ke area resistance pada level 6.068-6.076.

Analis Senior Binaartha Sekuritas Reza Priyambada menilai bahwa IHSG mampu bergerak naik seiring aksi beli yang masih mampu dipertahankan. Selain itu, menguatnya nilai tukar Rupiah dan pasar obligasi yang sejauh ini positif diyakini memberi sentimen positif bagi IHSG.

"Di sisi lain, kenaikan harga komoditas sebelumnya turut memberikan sentimen positif tambahan pada pergerakan IHSG. Laju IHSG pun kembali mencoba menyentuh rekor penutupan terbarunya," kata Reza dalam risetnya yang diterima, Rabu (8/11/2017).

Selain itu, data yang dipaparkan dalam risetnya, asing tercatat melakukan nett buy Rp457,44 miliar dari sebelumnya nett sell Rp157,66 miliar.

Sebelumnya, pada penutupan perdagangan sore, kemarin (7/11), IHSG ditutup menguat 0,16% di level 6.060. "Saat ini, terlihat pola three outside up candlestick pattern yang mengindikasikan adanya potensi bullish continuation pada pergerakan indeks saham," jelasnya.

Laju IHSG yang mampu kembali menguat pada kemarin pun diharapkan dapat kembali bertahan di zona hijau. Namun demikian, Reza menambahkan, penguatan yang terjadi harus kembali diuji ketahanannya.

"Diharapkan kenaikan ini tidak dibarengi dengan meningkatnya aksi jual yang memanfaatkan penguatan tersebut. Selain itu, tetap waspadai berbagai sentimen yang dapat menahan potensi penguatan IHSG," jelasnya.

Adapun, saham-saham yang direkomendasikan oleh Binaartha Sekuritas, antaranya, BBCA, BJBR, BJTM, KAEF, MNCN.

(rzk)