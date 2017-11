JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) bergerak melemah pada perdagangan Rabu (8/11/2017) pagi. Rupiah masih berkutat di level Rp13.500-an per USD.

Melansir Bloomberg Dollar Index, Rupiah pada perdagangan spot exchange rate di pasar Asia, melemah 14 poin atau 0,10% ke Rp13.529 per USD. Hari ini, Rupiah bergerak di kisaran Rp13.493-Rp13.505 per USD.

Sementara Yahoofinance mencatat, Rupiah melemah 12 poin atau 0,09% menjadi Rp13.522 per USD. Dalam pantuan Yahoofinance, Rupiah bergerak dalam rentang Rp13.510 per USD hingga Rp13.527 per USD.

Sebelumnya, kurs dolar AS menguat terhadap mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Selasa (Rabu pagi WIB), karena para investor menunggu pidato Ketua Federal Reserve Janet Yellen.

Yellen diperkirakan akan berpidato di Washington DC pada Selasa sore waktu setempat saat menerima penghargaan atas etika dalam pemerintahan.

Indeks dolar AS, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, naik 0,21% menjadi 94,958 pada akhir perdagangan.

Pada akhir perdagangan New York, euro turun menjadi USD1,1583 dari USD1,1612 pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris turun menjadi USD1,3155 dari USD1,3165 pada sesi sebelumnya. Dolar Australia turun ke USD0,7639 dari USD0,7681.

Dolar AS dibeli 113,91 yen Jepang, lebih tinggi dari 113,80 yen pada sesi sebelumnya. Dolar AS naik menjadi 1,0002 franc Swiss dari 0,9979 franc Swiss, dan mencapai 1,2786 dolar Kanada dari 1,2728 dolar Kanada.

(dni)