JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melantik Robert Pakpahan menjadi Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Artinya, mulai Desember 2017 ini, Robert resmi menggantikan Ken Dwijugiasteadi yang habis masa baktinya.

Pelantikan dilakukan setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi mengeluarkan surat Keputusan Presiden (Kepres) pada sore hari tadi. Selain itu, setelah menjadi Dirjen Pajak maka Robert akan meninggalkan jabatannya sebagai Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), Kementerian Keuangan.

"Saya Menteri Keuangan dengan ini resmi melantik saudara-saudara di jabatan baru di Kementerian Keuangan. Saya yakin saudara bisa melakukan kewajiban dengan sebaik-baiknya," ungkap Sri Mulyani di Kemenkeu, Jakarta, Kamis (30/11/2017).

Dari penelusuran Okezone, ini adalah Profil Robert yang resmi menjadi Dirjen Pajak menggantikan Ken:

Robert Pakpahan lahir di Tanjung Balai pada tanggal 20 Oktober 1959. Robert merupakan lulusan Diploma III Keuangan Spesialisasi Akuntansi Sekolah Tinggi Akuntansi Negara pada tahun 1981. Kemudian Robert melanjutkan pendidikan Diploma IV di kampus yang sama pada tahun 1985 hingga 1987. 

Robert meraih Gelar Doctor of Philosophy in Economics dari University of North Carolina at Chapel Hill, Amerika Serikat (AS) pada tahun 1998. Dirinya juga sempat menjadi Tenaga Pengkaji Bidang Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak pada tahun 2003 hingga tahun 2005.

Selanjutnya, Robert kemudian menjabat sebagai Direktur Potensi dan Sistem Perpajakan hingga tahun 2006 dan Direktur Transformasi Proses Bisnis dan pada tahun 2011 dilantik menjadi Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara serta pada tanggal 27 November 2013 dilantik menjadi Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan.

Setelah berbagai jabatan yang diembannya, akhirnya pada 19 Maret 2015, Robert dilantik sebagai Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan.

