JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melantik Robert Pakpahan sebagai Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang baru pada Kamis (30/11/2017) malam. Dengan pelantikan ini, Robert resmi menggantikan Ken Dwijugiasteadi yang memasuki masa pensiun per 1 Desember 2017.

"Saya, Menteri Keuangan Republik Indonesia, resmi melantik saudara-saudara dalam jabatan baru di lingkungan Kementerian Keuangan," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani saat acara pelantikan di gedung Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat.

Sebelum Sri melantik Robert, pembawa acara membacakan Surat Keputusan Presiden Joko Widodo tentang pemberhentian dan pengangkatan pejabat tingkat madya di lingkungan Kementerian Keuangan.

Dalam surat tersebut, diputuskan bahwa Robert diberhentikan dengan hormat dari jabatan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu serta diangkat menjadi Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu menggantikan Dirjen Pajak yang sebelumnya, Ken Dwijugiasteadi.

Sekilas tentang Dirjen Pajak Robert Pakpahan, dia lahir di Tanjung Balai pada tanggal 20 Oktober 1959. Lulusan Diploma III Keuangan Spesialisasi Akuntansi Sekolah Tinggai Akuntansi Negara pada tahun 1981. Kemudian melanjutkan pendidikan Diploma IV di kampus yang sama pada tahun 1985 hingga 1987. Meraih Gelar Doctor of Philosophy in Economics dari University of North Carolina at Chapel Hill, USA pada tahun 1998.

Sempat menjadi Tenaga Pengkaji Bidang Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak pada tahun 2003 hingga tahun 2005. Kemudian menjabat sebagai Direktur Potensi dan Sistem Perpajakan hingga tahun 2006 dan Direktur Transformasi Proses Bisnis.

Selanjutnya dilantik menjadi Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara pada tahun 2011 dan pada tanggal 27 November 2013 dilantik menjadi Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan.

Seiring dengan penyempurnaan organisasi di Kementerian Keuangan pada 19 Maret 2015 dilantik sebagai Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan.

Lalu, bagaimana pendapat dari masyarakat tentang keputusan Dirjen Pajak yang baru bertugas pada 1 Desember 2017:

1. Ansori (47) Karyawan Swasta

Berarti langsung bekerja ya Robert Pakpahan setelah dilantik jadi Dirjen Pajak yang baru. Bagus dong jadinya, artinya dia ingin kerja cepat. Beliau tidak ingin juga kursi Dirjen Pajak lama kosongnya.

2. Indah Wati (45) Ibu Rumah Tangga

Menurut saya, tidak menjadi masalah kaalau baru mulai bekerjanya tanggal 1 Desember. Sedangkan, itu kan baru dilantiknya juga tanggal 1, otomatis dia langsung bekerja dong. Ya semoga Pak Robert dapat menjalankan amanat dari pihak Menteri Keuangan dan juga dari rakyat.

3. Ismail Hanif Robbani (22) Mahasiwa

Pendapat saya dengan adanya penggantian Dirjen Pajak itu ada sisi baiknya juga karena kan pasti nanti ke depannya akan ada perubahan dan kewenangan baru. Ya harapannya Dirjen Pajak yang sekarang dapat memberikan kinerja yang sangat memuaskan. Lalu memiliki realisasi program kerja yang menjadikan perpajakan di Indonesia makin baik lagi.

4. Ardella Riskawati (21) Mahasiswi

Semoga Dirjen Pajak yang sekarang, Robert Pakpahan dapat menjalankan amanat yang diberikan oleh Pak Presiden Joko Widodo dengan baik. Dan semoga beliau tidak mengecewakan amanat dari rakyat juga.

(mrt)