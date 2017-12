JAKARTA - Mendapatkan pekerjaan yang layak dan sesuai dengan minat, tentu menjadi hal yang diidam-idamkan banyak orang. Hal ini sangat wajar, mengingat saat bekerja nanti kamu akan dihadapkan dengan sejumlah tantangan yang besar. Jika sejak awal kamu telah berada pada bidang yang kamu minati dan sesuai dengan skill yang kamu miliki, maka semua tantangan ini akan lebih mudah dilalui dan bekerja menjadi sebuah hal yang menyenangkan.

Namun kondisi di atas saja tentulah tidak cukup, bagaimanapun juga, gaji tetap menjadi sebuah pertimbangan yang penting untuk dipikirkan. Jangan sampai dari tahun ke tahun kamu bekerja dan bekerja, namun tidak bisa memenuhi semua kebutuhan dengan baik. Meski saat ini masih berusia muda, sangat penting untuk mempersiapkan masa depan dengan terencana sejak sekarang, salah satunya dengan bekerja pada bidang yang memungkinkan untuk mendapatkan gaji yang besar. Jadi sebelum terjun ke dunia kerja itu sendiri, ada baiknya memahami dengan baik berbagai jenis pekerjaan yang bisa memberikan penghasilan yang tinggi.

Berikut daftar terbaru 10 pekerjaan dengan gaji di atas Rp15 juta yang bisa jadi referensi:

1. IT Developer

Pesatnya kemajuan teknologi dan informasi, memberikan banyak peluang kerja yang baik di bidang IT. Sejumlah perusahaan baru berbasis teknologi lahir dan memberikan kesempatan kerja yang luas bagi yang memiliki skill di bidang ini. Setidaknya, seorang IT Developer yang bekerja pada sebuah perusahaan besar, mampu membawa pulang penghasilan hingga Rp30 juta per bulannya. Ini tentu jumlah yang sangat besar, dan layak untuk kamu jadikan sebagai pertimbangan untuk bekerja di bidang yang satu ini.

2. Pilot dan Petugas Lalu Lintas Udara

Tak bisa dipungkiri, jika kedua pekerjaan ini memiliki risiko yang terbilang cukup besar. Jadi wajar saja bila penghasilan yang didapatkan oleh seorang pilot dan juga pengatur lalu lintas udara ini juga menjadi salah satu yang paling tinggi saat ini. Rata-rata penghasilan seorang pilot dan pengatur lalu lintas udara berkisar antara Rp30 – 70 jutaan.

Bagi kamu yang berminat untuk kelak bekerja di bidang ini, jangan lupa untuk menempuh pendidikannya terlebih dahulu. Kedua pekerjaan ini akan membutuhkan keahlian tinggi yang didapatkan dari pelatihan dan juga pendidikan khusus yang biayanya juga sangat mahal.

3. Ahli Teknik Perminyakan

Teknik perminyakan masih menjadi salah satu primadona jurusan di bangku kuliah, mengingat hanya segelintir kampus di Indonesia saja yang memiliki jurusan yang satu ini. Jikapun ada, maka seleksi untuk masuk dan mendapatkan kursi di sana juga terbilang sulit. Sebanding dengan pamornya di bangku kuliah, pekerjaan di bidang ini memang sangat menjanjikan. Bagaimana tidak, rata-rata gaji yang didapatkan di bidang ini bisa mencapai Rp20 jutaan per bulannya.

4. Dokter Spesialis

Jika melihat perjuangan seorang dokter untuk mengambil gelar dan keahliannya, maka sangat wajar jika gaji seorang dokter memang terbilang tinggi. Hal ini bahkan masih akan ditambah lagi, jika yang bersangkutan memiliki keahlian dan juga gelar spesialis tertentu. Untuk rata-rata gaji seorang dokter spesialis yang bekerja di rumah sakit swasta, jumlahnya bisa saja mencapai Rp50 jutaan per bulannya.

5. Ahli Konstruksi

Meski didominasi oleh kaum Adam, namun bukan berarti kamu para wanita tidak bisa menggeluti bidang yang satu ini. Di Indonesia sendiri bidang ini cukup diminati dan memiliki peluang kerja yang cerah, mengingat negara kita memang masih banyak melakukan pembangunan berbagai infrastruktur. Untuk rata-rata gaji di bidang ini, bisa mencapai hingga Rp50 jutaan per bulannya.

6. Digital Marketer

Era digital ini menjadi surga bagi para ahli Digital Marketer. Bagaimana tidak, ada banyak sekali perusahaan yang membutuhkan jasa mereka, sehingga tak segan-segan untuk memberikan harga yang tinggi untuk layanan yang satu ini. Ketatnya persaingan bisnis di antara perusahaan-perusahaan ini, menjadi keuntungan tersendiri bagi para Digital Specialyst itu sendiri. Jika berminat untuk bekerja di bidang ini, kamu bisa mendapatkan gaji di kisaran Rp15 – 30 juta per bulannya.

7. Data Analyst

Ada banyak peluang kerja yang hadir berkat era digital yang belakangan ini berkembang semakin pesat, salah satunya Data Analyst yang akan mengolah berbagai data yang dibutuhkan oleh perusahaan. Keberadaan tenaga ahli di bidang ini sangat dibutuhkan oleh perusahaan, sehingga wajar saja jika perusahaan bersedia membayar gaji yang tinggi untuk pekerjaan yang satu ini, bahkan hingga di atas Rp15 jutaan per bulannya.

8. Copy Writer

Bagi seorang Copy Writer, peluang kerja tentu akan masih terus berkembang ke depannya. Hampir semua perusahaan mencoba untuk mengembangkan pemasaran mereka melalui digital marketing, dan tentu saja hal ini akan membutuhkan keahlian seorang Copy Writer yang handal. Untuk seorang Copy Writer yang telah berpengalaman di bidangnya selama beberapa tahun, rata-rata bisa membawa pulang gaji di atas Rp 15 jutaan per bulannya.

9. Corporate Legal

Seiring dengan pertumbuhan perusahaan, sejumlah masalah dan juga hal lainnya yang berhubungan dengan hukum juga akan membutuhkan penanganan khusus di dalam perusahaan. Bukan hanya perusahaan kecil saja, namun semua perusahaan besar sekalipun akan membutuhkan tenaga yang satu ini. Untuk gaji seorang pekerja di bidang ini, rata-rata bisa mencapai Rp20 jutaan per bulannya, tergantung pada masa kerja dan juga pengalaman yang bersangkutan.

10. Auditor

Auditor menjadi salah satu pekerjaan yang paling diminati oleh kaum muda, mengingat gajinya juga terbilang cukup besar. Hampir semua perusahaan membutuhkan jasa seorang auditor, baik itu internal auditor ataupun axternal. Peluang kerja di bidang ini cukup luas dan menjanjikan, dengan rata-rata gaji sebesar Rp15 jutaan untuk seorang auditor senior.

Jeli dalam Memilih

Ada banyak pekerjaan dengan gaji tinggi yang bisa kamu jadikan sebagai bahan pertimbangan, terutama bagi yang menyukai tantangan kerja. Namun sangat penting untuk tetap jeli dalam memilih jenis pekerjaan yang paling sesuai, agar kelak bisa menikmati setiap hal di dalam pekerjaan itu sendiri. Gaji memang penting, namun kepuasan kerja dan juga rasa tenang juga tak kalah pentingnya untuk dipertimbangkan.

