JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka melemah pada perdagangan Senin (4/12/2017) pagi usai libur panjang. Tercatat, Rupiah masih nangkring di level Rp13.500-an per USD.

Melansir Bloomberg Dollar Index, Rupiah pada perdagangan spot exchange rate melemah 10 poin atau 0,07% menjadi Rp13.533 per USD. Hari ini, Rupiah bergerak dalam kisaran Rp13.528-Rp13.549 per USD.

Sementara Yahoofinance mencatat, Rupiah melemah 4 poin atau 0,03% menjadi Rp13.528 per USD. Dalam pantuan Yahoofinance, Rupiah berada dalam rentang Rp13.522 per USD hingga Rp13.530 per USD.

Analis Senior Binaartha Sekuritas Reza Priyambada mengatakan, pergerakan Rupiah yang cenderung flat tidak memberikan arah yang jelas untuk pergerakan selanjutnya. Namun demikian, dengan harapan pergerakan USD yang masih cenderung tertekan dan adanya rilis data-data ekonomi di pekan depan yang diperkirakan akan lebih baik dapat memberikan sentimen positif pada pergerakan rupiah.

"Diharapkan sentimen yang ada dapat lebih positif, sehingga mampu mempertahankan pergerakan rupiah di zona hijaunya," jelasnya

Diperkirakan olehnya, rupiah akan bergerak dengan kisaran di level support Rp13.528 per USD dan resisten Rp13.518 per USD. Sementara, pergerakan rupiah kemarin menutup akhir bulan November cenderung stagnan meski terdapat sentimen positif dari berita realisasi penerimaan pajak hingga November 2017 yang mencapai 78% atau sekitar Rp1.148 triliun dari target Rp1.472 triliun.

Di sisi lain, pergerakan USD cenderung mengalami pelemahan seiring terapresiasinya laju EUR. Pelaku pasar cenderung wait and see terhadap progress pembahasan pajak di senat sehingga membuat pergerakan USD tertekan.

"Namun demikian, kondisi tersebut kurang kuat mengangkat laju rupiah," pungkasnya.

