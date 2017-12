JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan bersyukur akhirnya Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) telah resmi diluncurkan setelah menanti selama 20 tahun. Ia mengaku sejak menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI) sebelum digantikan oleh Agus Martowardojo, GPN hanyalah rancangan diatas kertas saja.

"Ceritanya waktu saya masuk BI, ini tinggal di atas kertas aja. Sejak 20 tahun yang lalu baru sekarang, dulu dibilangnya National Payment Gateway sekarang Gerbang Pembayaran Nasional," ujarnya dalam acara peluncuran GPN di Gedung BI, Jakarta, Senin (4/12/2017).

Ia pun mengajak mengingat proses yang menyebabkan lamanya GPN hadir. Menurutnya ini terjadi karena keterbatasan teknologi yang ada.

"Kalau saya berpikir, sedikit kontemplasi mengapa begitu lama baru bisa mulai terwujud yang pertama mungkin karena persoalan yang menyangkut teknologi ini. Selalu pemain (perbankan) di lapangan terlebih dahulu yang ada daripada regulatornya," ujarnya.

Lanjut dia, persaingan antar perbankan pun turut menjadi penyebab lamanya GPN hadir.

"Dalam hal perbankan karena udah bergabung dengan kepentingan persaingan. Saya ingat dulu, waktu dua bank terbesar kita diminta supaya bisa saling transfer uang sulit sekali mau," ungkapnya.

"Kemudian ATM-ya diharapkan benar-benar satu, kenapa gamau, ya memang itu urusan persaingan. Bersaing mana yang paling banyak punya ATM," tambahnya.

Ia pun menyatakan persaingan antar bank ini juga sempat terjadi pada awal kemunculan kartu e-toll.

"Begitu juga waktu e-toll, ada bank yang maju melaksanakan, begitu bank lain mau ikut nah mulai hitung-hitungannya gak lancar karena persaingan mulai masuk," ucapnya.

Kendati demikian, Darmin mengapresiasi hadirnya program GPN. Dia berharap, melalui program ini, semua mekanisme yang berkaitan dengan sistem pembayaran dan hal terkait bisa lebih mudah dan efisien.

Ia menyatakan ke depan melalui GPN bukan hanya transaksi di bidang keuangan namun memberikan kemudahan bagi transaksi program bantuan pemerintah terkhususnya Kementerian Sosial dalam menyalurkan dana bantuan bagi masyarakat miskin.

"Ke depan sebetulnya dengan langkah ini akan banyak manfaatnya. Di banyak bidang bukan hanya di keuangan kita bekerja sama di area yang bersangkut paut. Bukan hanya bantuan nontunai arahnya ke depan semua subsidi kepada orang miskin," jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur BI Agus Martowardojo menyatakan GPN akan mempermudah masyarakat bertransaksi menggunakan kanal pembayaran apapun. Pasalnya selama ini keinginan setiap bank mengembangkan sistem pembayaran yang ekslusif yakni hanya bisa diproses menggunakan mesin EDC maupun mesin ATM miliknya sendiri. Sekalipun menggunakan mesin milik bank berbeda maka biasanya masih dikenakan sejumlah biaya.

"Implementasi GPN diharapkan dapat mengurangi kompleksitas koneksi dari yang sebelumnya bersifat bilateral antar pihak menjadi tersentralisasi di GPN. Selain itu, melalui GPN masyarakat dapat bertransaksi dari bank manapun dengan menggunakan instrumen dan kanal pembayaran apapun (any bank, any instrument, any channel)," ucapnya.

(rzy)