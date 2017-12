JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memaparkan hasil penangkapan kapal ikan asing, Fu Yuan Yu 831 pada Rabu, 29 November 2017 lalu. Penangkapan dilakukan atas dugaan melakukan penangkapan ikan secara ilegal.

Fu Yuan Yu 831 sendiri merupakan kapal penangkap ikan dengan alat Gill Net berukuran 598 GT milik Fred Ho / Best Sea Food (ET) dengan Nakhoda Wong Zhi Yi bersama 21 ABK. Fu Yuan Yu 831 telah menjadi target operasi (TO) KKP sejak April 2017.

Berdasarkan data dan informasi yang dihimpun oleh Pusat Pengendalian (PUSDAL) KKP dan dan record AIS dari Satgas 115, Fu Yuan Yu 831 diduga melakukan kegiatan penangkapan ikan ilegal di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 573 beberapa kali sejak Agustus 2017.

Susi menjelaskan bahwa berdasarkan temuan tersebut didapatkan sebanyak 35 ton ikan di dalam kapal Fu Yuan Yu 831 termasuk ratusan ikan hiu macam yang dilindungi. Nantinya barang bukti tersebut akan dilelang.

"Kita rencana akan adakan lelang, tentunya kita akan umumkan lelangnya, rencananya secepatnya. Jadi saya juga undang pembeli yang akan membeli hasil lelangnya supaya tidak seperti Kapal Silver Sea II dimana harga lelangnya cuma dijual harga Rp10.000 saja," kata Susi di rumah dinasnya, Jakarta, Senin (4/12/2017).

"Jadi kita supaya dapet harga lebih tinggi lagi. Ikannya 35 ton kurang lebih termasuk ratusan ikan hiu macam yang dilindungi," tambah dia.

Kata Susi, berdasarkan hasil penyidikan, kapal tersebut sudah melakukan aksi penangkapan ikan secara ilegal beberapa kali. Fakta tersebut didapat dari pengakuan para anak buah kapal berjumlah 21 orang terdiri dari 9 Tiongkok, 6 Indonesia, 3 Myanmar dan 3 Vietnam.

"Kalau ikan hiu bulan mahal ikannya tapi siripnya yang bernilai tapi kan bukan dinilai daripada ikan siripnya aja, tapi dari kerusakan lingkungannya," tambah Susi menanggapi kerugian yang diakibatkan ilegal fishing.

