NEW YORK - Harga minyak dunia turun pada akhir perdagangan Senin (Selasa pagi WIB), karena investor mencari alasan untuk mengambil keuntungan setelah kenaikan kuat baru-baru ini.

Sebelumnya, harga minyak memperpanjang kenaikannya pada pekan lalu, karena OPEC (Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak) dan produsen minyak non-OPEC memutuskan untuk memperpanjang pengurangan produksi selama sembilan bulan hingga akhir 2018.

Para investor menjadi berhati-hati setelah reli kuat baru-baru ini, karena pasar mengamati kenaikan produksi minyak di Amerika Serikat.

Jumlah rig yang beroperasi di ladang-ladang minyak AS meningkat dua rig menjadi total 749 rig minggu lalu, mencatat tingkat tertinggi sejak September, menurut laporan mingguan perusahaan jasa ladang minyak Baker Hughes yang dirilis.

Sementara itu, dolar yang kuat juga membebani harga minyak. Indeks dolar AS, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, naik 0,32% menjadi 93,186 pada akhir perdagangan.

Patokan AS, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Januari, turun USD0,89 menjadi menetap di USD57,47 per barel di New York Mercantile Exchange.

Sementara itu, patokan global, minyak mentah Brent North Sea untuk pengiriman Februari, turun USD1,28 menjadi ditutup pada USD62,45 per barel di London ICE Futures Exchange.

(dni)