JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa peluang bagi pegawai pajak untuk melakukan kecurangan dalam menarik setoran dari wajib pajak sangat terbuka lebar. Bahkan, jika dibandingkan, nilainya jauh lebih besar dibandingkan dengan gaji serta tunjangan kinerja dari pegawai pajak.

"Orang pajak mau cari berapa saja bisa, karena mau dinaikkan tunjangan kinerjanya 10 kali lipat, selalu ada orang yang senang hati mem-bright Anda. Anda berhubungan dengan wajib pajak yang ukurannya triliun, Rp2.500 triliun, kita kumpulin Rp1.400 triliun, kalau Anda ambil satu upil aja, that's a lot for you, and Indonesia big loss," ujarnya di Kantor Pusat DJP, Jakarta, Rabu (6/12/2017).

Oleh karena itu Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu meminta agar pegawai pajak tidak menjual integritas mereka dengan mencoreng institusi DJP melalui kecurangan termasuk korupsi.

"Jadi mungkin doa Anda adalah doa yang berbeda. Tuhan, janganlah saya silau dengan Alphard. Kalau Anda takut silau dengan Alphard, saya rela deh nggak dikasih mobil Alphard, mobil biasa saja. Saya senang bisa memberikan contoh untuk Anda. Integrity adalah mengenai your value identity. Kalau value Anda itu Anda hargai, maka di jidat Anda ada price tag-nya," kata dia.

Baca Juga: Tunjangan Pegawai Pajak Naik Tahun Depan, Sri Mulyani: Kita Bangga Bukan karena Kaya

Sri Mulyani melanjutkan apabila pegawai pajak telah menjual integritas maka dia telah merusak citra dirinya sendiri, juga citra institusi. Selain itu, tindakan tersebut dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat kepada pegawai pajak.

"Jadi Anda setiap pagi, kalau habis mandi berkaca, do you have pricing that? Kalau Anda ada harganya, kamu tidak akan menjual integrity Anda. Kalau dalam hati Anda saya pingin Alphard, pingin itu, itu di jidat Anda ada price tag-nya," kata dia.

"Jagalah hati nurani Anda, di situlah letak oasis Anda. SOP bisa dilakukan, tapi kalau di dalam hati Anda sifatnya transaksional, SOP bisa disilap saja. Jadi be proud of your integrity it is priceless," tukasnya.

(mrt)