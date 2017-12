JAKARTA - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump berniat memangkas tarif pajak korporasi dari 35% menjadi 15%. RUU Reformasi Pajak yang dicanangkan Trump dan Partai Republik pun telah disahkan oleh Senat AS.

Menanggapi reformasi pajak AS tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa kebijakan yang dilakukan AS itu tentunya akan mempengaruhi praktik perpajakan internasional, termasuk Indonesia.

"Baik itu yang menggunakan rezim worldwide (global) atau territorial. Efeknya ke negara lain maupun Indonesia masih dibahas," ujarnya di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Rabu (6/12/2017).

Sri Mulyani melanjutkan pemerintah akan mengawasi setiap dampak yang timbul dari kebijakan global, tidak hanya reformasi pajak AS. Dia mengatakan bahwa pemerintah akan mengupayakan kebijakan tersebut tidak akan memberikan dampak negatif bagi perpajakan Indonesia.

"Indonesia tetap akan mencoba melindungi kepentingan Indonesia dalam perubahan policy global ini sehingga kepentingan dari pemungutan pajak di indonesia dan hak-hak untuk RI memungut pajak tidak tererosi dengan adanya perubahan kebijakan di negara-negara lain," kata dia.

Sekadar informasi, Pasar bereaksi secara luas terhadap persetujuan Senat untuk mengubah undang-undang pajak terbesar, sejak 1980an dan membawa Presiden Donald Trump mendekati tujuannya untuk mengurangi pajak bagi pengusaha.

Harapan pemotongan pajak telah menjadi daya tarik signifikan bagi pasar saham AS dan membantu mereka mencapai rekor tertinggi berturut-turut. Catatan dari JPMorgan memperkirakan bahwa jika tarif pajak memang turun menjadi 20% dari 35%, perkiraan pendapatan per saham di AS bisa naik sekira 8% pada 2018.

Di sisi lain, pemotongan pajak akan menambah tumpukan utang AS mencapai USD20 triliun dan dapat meningkatkan kemungkinan kenaikan tingkat suku bunga yang lebih agresif di ekonomi terbesar di dunia tersebut.

(mrt)