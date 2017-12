TOKYO - Pasar saham Asia dibuka tergelincir, tertekan oleh kerugian di Wall Street karena sektor teknologi kembali jatuh setelah rebound singkat. Sementara itu, dolar Amerika Serikat (AS) melemah, karena imbal hasil US Treasury jangka pendek.

Indeks MSCI terbesar di Asia Pasifik, di luar Jepang, turun 0,2%. Saham Australia dan KOSPI Korea Selatan, masing-masing turun 0,2%. Indeks Nikkei Jepang. N225 kehilangan 0,5%.

Indeks teknologi informasi S&P 500 .SPLRCT tidak banyak berubah, karena memberikan sebagian besar kenaikan intraday 1,4%. Sektor yang memiliki kinerja terbaik tahun ini masih turun hampir 4% selama sepekan terakhir, dengan investor mengalihkan uang ke bank, pengecer dan saham lainnya terlihat cenderung mendapat keuntungan paling banyak dari pemotongan pajak yang dijanjikan oleh Presiden AS Donald Trump.

Fed funds futures prices menunjukkan investor memprediksi kenaikan suku bunga pada pertemuan Federal Reserve pada 12-13 Desember, sebagai kesepakatan yang dilakukan dan sebagian besar fokusnya adalah pada tingkat suku bunga di 2018.

Hasil Treasury dua tahun US2YT = RR mencapai titik tertinggi sembilan tahun dalam semalam, karena pasar AS memperkirakan Kongres AS akan meloloskan undang-undang perpajakan dan Fed akan memperketat kebijakan.

Di sisi lain, indeks dolar AS terhadap enam mata uang utama tergelincir 0,05% menjadi 93,337. Greenback turun 0,1% terhadap yen Jepang dan bertahan di 112,470 yen JPY. Sementara dengan euro sedikit berubah ke USD1,1824 per euro, setelah turun 0,35%.

Di komoditas, harga minyak mentah AS CLc1 turun 0,3% pada USD57,44 per barel setelah data American Petroleum Institute menunjukkan bahwa stok bensin AS dan persediaan sulingan meningkat lebih dari yang diperkirakan minggu lalu.

(mrt)