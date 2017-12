JAKARTA – Pada perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) Senin awal pekan kemarin, telah terjadi transaksi tutup sendiri alias crossing saham PT SMR Utama Tbk (SMRU). Transaksi ini terjadi lewat broker Ciptadana Sekuritas sebagai penjual dan pembeli. Merujuk data RTI, transaksi ini terjadi atas 6,27 miliar saham SMRU dengan nilai transaksi sebesar Rp3,14 triliun.

Disebutkan, harga pelaksanaan transaksi crossing saham ini terjadi di level Rp 500 per saham, lebih tinggi dari harga penutupan saham SMRU pada Senin (4/12) di Rp498 per saham. Sebagai informasi, sebanyak 6,26 miliar saham atau setara 50,10% saham SMRU dimiliki oleh PT Lautan Rizki Abadi. Sementara sisanya, yaitu 6,24 miliar saham alias 49,89% dimiliki oleh publik.

Transaksi crossing ini terkait rencana PT Trada Alam Minera Tbk (TRAM) mencaplok SMRU. Sebelumnya, TRAM memang berencana mengakuisisi 50,10% kepemilikan SMRU untuk melancarkan rencananya mengubah fokus bisnis utama dari pelayaran menjadi pertambangan batubara. Sementara Direktur TRAM, Asnita Kasmy mengkonfirmasi transaksi ini terjadi dengan TRAM. "Ya, betul transaksi crossing ini terjadi dengan TRAM," ujarnya.

Untuk diketahui, sukses mengakuisisi dua perusahaan tambang batubara terbesar, menjadi keyakinan bagi PT Trada Alam Minera Tbk bahwa perseroan bakal menuai hasil positif di tahun 2018. Bahkan perseroan memproyeksikan laba tahun depan sebesar US$ 38 juta. “Kami harap dengan perubahan bisnis ini bisa memperoleh laba sebesar US$ 38 juta di 2018,"kata Direktur TRAM, Ismail Mahruf.

Laba tersebut bisa diperoleh jika kapasitas produksi batubara Trada Alammencapai angka 3 juta hingga 4 juta ton per tahun dengan asumsi harga batubara bisa mencapai US$ 100 per ton di tahun 2018 nanti. Laba tersebut pun bisa dicapai jika harga kurs rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (AS) di level Rp 13.325. Terkait pendapatan, Direktur Utama TRAM Soebianto Hidayat menargetkan peralihan bisnis ke pertambangan ini bisa membuat perusahaannya memperoleh pendapatan berkisarUS$ 300 juta hingga US$ 400 juta di 2018.

Berkat peralihan ini pun anggaran dana belanja modal (capital expenditure/capex) melonjak menjadi US$ 10 juta sampai US$ 15 juta di tahun 2018. "Capex ini nanti akan digunakan untuk keperluan pembangunan jalan dan infrastruktur tambang GBU yang terletak di Kalimantan Timur," papar Ismail.

