JAKARTA - Starbucks membuka kafe terbesar di dunia di Shanghai, China, kemarin. Kedai yang disebut Reserve Roastery itu merupakan yang kedua setelah outlet pertama di Seattle.

Dengan luas 30.000 kaki persegi atau setengah lapangan sepak bola, Shanghai Roastery menjanjikan pengalaman minum kopi yang tak bisa dilupakan pelanggannya. Terletak di 789 Nanjing Road W, tempat itu juga menjadi lokasi bar kopi sepanjang 27 meter milik Starbucks.

Bar kopi itu juga menjadi yang terpanjang di dunia. Salah satu fitur yang mengagumkan adalah tong kopi setinggi dua lantai gedung. Starbucks juga menawarkan pengalaman augmented reality (AR) di kedai tersebut.

Para konsumen bisa memosisikan smartphone -nya di depan fitur kunci di penjuru Roastery untuk mendapat informasi digital tentang berbagai hal terkait metode memanggang kopi. Outlet itu juga tidak hanya menyajikan kopi, di sana ada juga bar serta makanan lain seperti beragam roti yang dibuat di tempat tersebut.

Executive Chairman Starbucks Howard Schultz menjelaskan, tak diragukan lagi bahwa China akan melampaui Amerika Serikat (AS) sebagai pasar terbesarnya. “Saya tidak tahu kapan tepatnya. Tapi tak diragukan dalam pikiran saya, China akan menjadi pasar terbesar di dunia untuk Starbucks,” kata Schultz pada Channel News Asia .

Saat ini sekitar 70% pendapatan perusahaan masih berasal dari AS. “Pada 2000, kami memiliki 3.000 kedai di AS dan sekarang kami memiliki 10.000 kedai di AS. Jadi membutuhkan waktu bagi kami 18 tahun untuk tumbuh dari 3.000 menjadi 10.000. Kami membutuhkan waktu setengahnya untuk mencapai 10.000 kedai di China. Jadi pertumbuhan China akan melampaui AS,” kata dia.

Starbucks saat ini memiliki lebih dari 3.000 kedai di China dengan 600 kedai di Shanghai.

“Anda akan melihat kami melakukan berbagai hal di China berdasarkan minat konsumen pada perangkat mobile dan teknologi yang akan menambah pertumbuhan dan pendapatan serta relevansi pada merek. Untuk menambahkan itu, kami akan terus membuka sedikitnya satu kedai per hari,” ujarnya.

“Dengan bertambahnya kelas menengah dan peluang di China, pasar menjadi jauh lebih besar di sini,” katanya.