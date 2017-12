JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan keberhasilan jalannya tiga tahun pemerintahan Kabinet Kerja Jokowi-JK saat menghadiri acara Bloomberg: The Year Ahead Asia Summit 2017 di Hotel Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta Selatan.

Menurut dia, keberhasilan pencapaian pemerintah tersebut telah lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. "Suasananya jauh lebih baik, baik secara internal maupun eksternal dibandingkan pada saat kita menandai usia satu tahun pemerintahan di tahun 2015," kata Jokowi di lokasi, Jakarta, Rabu (6/12/2017).

Kepala Negara memastikan bahwa situasi ekonomi nasional jauh lebih stabil saat ini. Pasalnya, pada tahun sebelumnya terjadi ‎penurunan nilai ekonomi dunia yang berdampak lambatnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

‎"Hari ini, dua tahun kemudian, mata uang kita, rupiah, sudah membaik sekitar 11% terhadap dolar Amerika Serikat dan cadangan devisa kita mencapai rekor tertinggi yaitu sekitar USD130 miliar," ujarnya.

Selain itu, Jokowi menilai, ekonomi Indonesia telah membaik dengan pertumbuhan di atas 5% setelah menginjak level 4,6% di kuartal ketiga tahun 2015. Sementara, berdasarkan survei the United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)‎ 2017, Indonesia meraih kenaikan sebesar empat peringkat menjadi posisi ke-4 sebagai negara tujuan investasi.

"Mei tahun ini, badan pemeringkat dunia Standard and Poor menaikkan peringkat Indonesia kembali menjadi layak investasi. Hal ini juga merupakan yang pertama dalam 20 tahun terakhir bahwa Indonesia berpredikat layak investasi oleh tiga badan pemeringkat dunia, S&P, Moody’s, dan Fitch," paparnya.

Ia menambahkan, perkembangan positif di bidang ekonomi ini terjadi karena kerja keras pemerintah dan reformasi. Sehingga, pemerintah dapat mengalokasikan dana ke proyek pembangunan infrastruktur.

"Saat ini kita berada di jalur yang benar untuk menyelesaikan jumlah proyek infrastruktur terbanyak yang pernah dibangun dalam lima tahun pemerintahan di Indonesia," ujarnya.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam acara tersebut antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Kepala BKPM Thomas Lembong.

(rzy)