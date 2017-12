JAKARTA – Mata uang digital, bitcoin kembali bangkit ke level tertinggi pada perdagangan hari. Tercatat Bitcoin menembus level USD12.000 atau sekira Rp164 juta jika mengacu kurs Rp13.500 per USD.

Melansir CNBC, situs CoinDesk, penguatan yang terjadi dikarenakan adanya kenaikan pada mata uang kripto yang terus berlanjut. Saat ini, Intercontinental Exchange Inc (ICE.N) telah banyak memikirkan gagasan kontrak futures untuk mata uang kripto seperti bitcoin.

Sayangnya, chief executive officer New York Stock Exchange menyatakan keputusan tersebut belum bergerak karena nampaknya masih belum bisa diterima pasar. Meski demikian, saingan NYSE, ICE Cboe Global Markets Inc (CBOE.O) dan CME Group Inc (CME.O), akan meluncurkan kontrak berjangka bitcoin pada 10 Desember dan 18 Desember. Selain itu, Cboe juga merencanakan akan meluncurkan bitcoin tahun depan di Nasdaq Inc.

