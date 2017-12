JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tengah menggenjot pembangunan infrastruktur. Hal ini dinilai membuat biaya operasional berlebihan yang berpotensi BUMN gagal bayar hutang.

Hal tersebut dikatakan Pengamat Ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira. Ia menyebutkan untuk kuartal I 2017 utang BUMN tercatat Rp4.092 triliun, meningkat pada kuartal II Rp4.095 triliun. Angka ini jauh lebih tinggi dari kuartal IV 2016 sebesar 3.843.

Menurutnya pandangannya, faktor yang berisiko menaikkan utang BUMN terus membengkak adalah tak adanya efesiensi didalam tubuh manejemen perusahaan.

"Masih banyak beban operasional yang terlalu tinggi, kemudian proses bisnisnya yang belum efektif kinerjanya. Jadi kalau kita lihat perusahaan yang lain sudah berlari kencang, tapi ada beberapa BUMN yang merugi itu, memang ada permasalahan manajerial," ujar Bhima di Kantor Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, Rabu (6/12/2017).

Selain itu, kata Bhima, pembangunan infrastruktur yang gencar dilakukan membuat hutang terus meningkat. Ia mencontohkan seperti pada proyek pembangunan 35.000 megawatt yang dinilai berlebihan.

"Yang membuat hutang BUMN meningkat salah satunya kita lagi senang bangun infrastruktur, infrastruktur maupun penugasan itu sebetulnya tujuannya sangat bagus, tidak ada perdebatan lagi lah soal infrastructur kita perlu atau engga. Contoh infrastruktur 35.000 megawattt itu kalau terus dipaksakan akan ada kelebihan pasokan sampai bisa sampai 30%. Infrastruktur memang perlu, tapi yang lebih perlu rasionalisasi proyeknya," ungkapnya.

Menurutnya, karena proyek infastruktur didanai utang maka perlu sistem pendanaan yang pada akhirnya gak membebani BUMN maupun APBN pemerintah.

"Kalau memang proyek-proyek itu memang perlu dilakukan, kalau bisa pendanaannya dibikin multiyears, dibikin tahun-tahun kedepan sehingga bagus untuk BUMN-nya lebih aman depth to service-nya. Kedua aman untuk keuangan negara, karena banyak proyek BUMN yang jaminannya APBN juga, kalau bermasalah dengan proyek-proyek itu yang nanggung adalah gantinya dari APBN juga," ujarnya.

