JAKARTA - Ekspansi bisnis PT Sentul City Tbk. (BKSL) terus agresif dalam mengembangkan bisnis properti. Teranyar, perseroan menggandeng kerjasama dengan perusahaan asal Jepang, Sumitomo Corporation melakukan penandatanganan perjanjian pendirian usaha patungan (joint venture). Lewat perusahaan patungan ini, perseroan dalam siaran persnya di Bogor, Selasa (5/12) mengungkapkan, akan menjalankan usaha pengembangan properti yang inovatif, ramah lingkungan dan bertaraf internasional di proyek mixed-use yang tengah dikembangkan di Central Business Distric (CBD) Sentul City, Bogor seluas 7,8 hektar yang memiliki luas bangunan mencapai 500.000 m2.

Di kawasan superblok CBD, selain pusat perbelanjaan asal Jepang AEON Mall, juga akan dibangun empat tower apartemen salah satunya Saffron, satu gedung perkantoran dan satu hotel bintang lima. Saat ini AEON Mall Sentul City seluas 103.000 m2 tengah digenjot pembangunannya dan rencananya akan topping off pada Desember 2017 dan beroperasi pada akhir tahun 2018. Ditargetkan AEON Mall Sentul City akan dikunjungi 2 juta pengunjung per bulan atau 24 juta pengunjung per tahun.

Sebagai proyek perdana, perusahaan patungan ini akan menggarap proyek apartemen sebanyak tiga tower di dalam kawasan superblok CBD. Ditargetkan dari tiga tower apartemen yang dikembangkan bisa diraih penjualan sebesar Rp2 triliun. Rencananya tiga tower apartemen ini akan topping off pada kuartal III tahun 2018 yang akan datang.

Keith Steven Muljadi, Presiden Direktur PT Sentul City Tbk. mengatakan, pihaknya sangat senang dengan kerjasama jangka panjang yang dibangun dengan Sumitomo Corporation yang memiliki pengalaman panjang dan reputasi internasional. ”Sumitomo Corporation merupakan mitra yang dapat memperkuat komitmen kami untuk memberikan kehidupan berkualitas tinggi bagi masyarakat Indonesia dengan mengintegrasikan alam, fasilitas gaya hidup premium dan kemudahan aksesibilitas.”ujarnya.

Lebih lanjut, Keith Steven Muljadi mengatakan, Sentul City akan terus secara aktif mencari dan juga bekerjasama dengan mitra-mitra strategis yang memiliki kompetensi dan juga rekam jejak yang kuat. Hal itu untuk mendukung komitmen Sentul City melaksanakan pengembangan perkotaan hijau yang berkelanjutan dan inovatif guna memastikan keluarga dan masyarakat dapat secara konsisten menikmati pengalaman mereka untuk hidup, bermain, dan bekerja di Sentul City.

Melihat nama baik dan pengalaman panjang Sentul City dalam mengembangkan Kota Mandiri (township), juga sebagai pengembang properti dengan land bank terluas di Indonesia, menjadi salah satu alasan utama Sumitomo Corp. menjalin kerjasama dengan Sentul City untuk mengembangkan produk properti yang inovatif, ramah lingkungan dan bertaraf internasional. Ini juga salah satu langkah Sumitomo Corp. dalam melebarkan bisnis properti di Asia yang sebelumnya telah lebih dahulu dilakukan di Amerika Serikat dan Australia. (ris)

(rhs)