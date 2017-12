JAKARTA - Pertumbuhan ekonomi Indonesia sekarang ini mengalamai stagnan atau sama dengan tahun lalu yakni di level 5,1%. Pasalnya, pemerintah masih belum mampu mendorong geliat pertumbuhan ekonomi.

Kecuali Brunei Darussalam yang memang masih di bawah Indonesia, tetapi Malaysia, Thailand, Singapura dan Vietnam trennya naik dari triwulan I hingga III. Hanya Indonesia yang trennya mengalami stagnan.

"Titik krusialnya adalah apakah 5% dapat mencukupi kebutuhan masyarakat," ujar Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Hartati dalam acara Pergerakan Kedaulatan, Kamis (7/12/2017)

Dengan penduduk 260 juta dan rata-rata angkatan kerja baru 2 juta kalau ternyata pertumbuhan hanya senilai 5% dan elastisitas hanya mampu menampung 1%, kurang dari 1 juta yang mampu terserap pertumbuhan ekonomi.

Angka pengangguran berada pada 5%, tetapi tidak bisa menopang pertumbuhan masyarakat. Harus ada jaminan untuk pertumbuhan ekonomi. dengan adanya pertumbuhan populasi, tidak ada peningkatan kuantitas dan kualitas maka konsumsi masyarakat sudah bisa tumbuh 5%.

Menurut Enny, kalau pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap di 5%, maka ada masalah dari kebijakan pemerintah. “Bisa jadi ada masalah,” tukasnya.