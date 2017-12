JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) melemah tipis pada perdagangan Kamis (7/12/2017) pagi. Rupiah pun masih berada di level Rp13.500-an per USD.

Melansir Bloomberg Dollar Index, Rupiah pada perdagangan spot exchange rate melemah 4 poin atau 0,03% menjadi Rp13.550 per USD. Hari ini, Rupiah bergerak dalam kisaran Rp13.545-Rp13.555 per USD.

Sementara Yahoofinance mencatat, Rupiah melemah 12 poin atau 0,09% menjadi Rp13.550 per USD. Dalam pantuan Yahoofinance, Rupiah berada dalam rentang Rp13.536 per USD hingga Rp13.552 per USD.

Kurs dolar AS sedikit menguat terhadap sebagian besar mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Rabu (Kamis pagi WIB), karena para investor terutama fokus terhadap data ekonomi yang baru dirilis.

Lapangan pekerjaan sektor swasta AS meningkat 190.000 pekerjaan dari Oktober ke November. Demikian dikutip dalam Laporan Ketenagakerjaan Nasional ADP di bulan November.