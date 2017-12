JAKARTA - Perusahaan menara, PT Sarana Menara Nusantara Tbk (TOWR) akan membagi dividen interim untuk tahun buku 2017. Dalam pengumuman dividen, TOWR mengungkapkan bahwa dewan direksi yang disetujui oleh dewan komisaris memutuskan untuk membagi dividen interim tunai Rp30 per saham.

Disebutkan, dividen yang dibagikan ini setara dengan 16,04% dari laba per saham TOWR per 30 September 2017. Sedangkan dividen yield TOWR, dengan menggunakan harga saham hari ini pukul 9.43 WIB di Rp 3.940 per saham, adalah 0,76%. Di kuartal tiga tahun ini, perseroan berhasil mencatatkan pendapatan sebesar Rp 3,98 triliun. Jumlah ini meningkat 6,59% year-on-year (yoy) dari sebelumnya Rp 3,73 triliun. Disebutkan, bisnis sewa menara jadi kontributor terbesar pendapatan TOWR di periode ini. Bisnis ini menyumbang 94% dari total pendapatan TOWR hingga akhir September.

Meski begitu, pertumbuhan paling tinggi datang dari bisnis sewa metropolitas wireless fiber optic (MWIFO) yang tumbuh 111,64% yoy menjadi Rp 89,18 miliar di kuartal ketiga ini. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya pendapatan sewa jasa telekomunikasi jaringan serat optik dan nirkabel untuk layanan internet, baik dari pihak ketiga maupun pihak berelasi. (ris)

(rhs)