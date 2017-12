JAKARTA - Harga emas logam mulia yang dijual oleh PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) tak mengalami perubahan harga alias stagnan pada hari ini. Tercatat, harga emas Antam tetap dibanderol Rp626.000 per gram.

Dilansir dari situs Logammulia, Kamis (7/12/2017), harga beli kembali atau buy back juga tetap Rp549.000 per gram. Sementara itu, harga emas Antam ukuran 2 gram dibanderol Rp1.212.000, dengan harga per gram Rp606.000.

Harga emas 2,5 gram dibanderol Rp1.505.500 dengan harga per gram Rp602.200. Harga emas 3 gram dipatok Rp1.801.000 dengan harga per gram Rp600.333. Harga emas 4 gram senilai Rp2.389.000 dengan harga per gram Rp697.250.

Selain itu, harga jual emas 5 gram ditetapkan Rp2.986.000 dengan harga per gram Rp597.200. Harga emas 10 gram dijual Rp5.897.000 dengan harga per gram Rp589.700.