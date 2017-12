JAKARTA – PT Sepatu Bata Tbk (BATA) akan membagikan dividen interim tahun buku 2017. Disebutkan, dividen yang dibagikan senilai Rp15,69 per saham atau seluruhnya berjumlah Rp 20,40 miliar yang diambil dari laba bersih berdasarkan laporan keuangan yang berakhir pada 30 September 2017 sejumlah Rp36,96 miliar.

Sekretaris Perusahaan BATA, Amelia Savitri, dalam siaran persnya di Jakarta, mengatakan, dividen payout ratio BATA sebesar 55,19% dari laba per September. Sementara dividen yield dengan memperhitungkan harga saham hingga akhir sesi satu kemarin sebesar Rp 530 per saham adalah 2,96%. Adapun jadwal pembagian dividen adalah cum dividen di pasar reguler dan negosiasi 12 Desember, ex dividen di pasar reguler dan negosiasi 13 Desember, cum dividen di pasar tunai 15 Desember, ex dividen di pasar tunai 16 Desember dan recording date 15 Desember, serta pembayaran dividen 20 Desember.

Tahun ini, perseroan menargetkan produksi sebanyak 4.4 juta pasang dimana jumlah itu mayoritas yakni D.I.P sebanyak 1.441.800 pasang dan Cemented Sandal 1.958.400 pasang. Produk yang menjadi andalan perusahaan ini antara lain merek Northstar, B First, Sandak, Bata Comfit, Moccasino dan Weinbreiner. Adapun strategi perseroan untuk dapat kompetitif di industri ini adalah dengan melakukan produksi masal dan melakukan outsourcing untuk pekerjaan yang bersifat pada karya (proses jahit). (ris)

(rhs)