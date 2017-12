JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti menghadiri acara peringatan Hari Anti Korupsi Internasional (HAKI) di Kantor Kementerian KKP, Jakarta. Acara yang mengusung tema 'Ayo Berantas Korupsi Untuk Mewujudkan Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera' ini turut dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarif

Kegiatan juga akan dilengkapi dengan diskusi panel dengan pembicara-pembicara andal di bidangnya. Adapun yang akan mengisi diskusi panel yakni Ketua KPK 2010-2011 Busyro Muqoddas, Ketua Pukat UGM Zainal Arifin Mochtar, dan aktivis ICW Adnan Topan Husodo.

Menteri KKP Susi Pudjiastuti mengatakan, korupsi merupakan sesuatu penyakit yang sangat berbahaya. Apalagi korupsi bisa menggerogoti akan bisa menggerogoti serta menghambat bangsa untuk berkembang.

"Korupsi adalah penyakit bangsa. Ini bisa menjadi wabah yang dapat menggerogoti dan menghambat bangsa untuk berkembang," ujarnya dalam acara Peringatan Hari Anti Korupsi Internasional, di Kantor Kementerian KKP, Jakart, Kamis (7/12/2017).

Menurut Susi, akan banyak korban dari korupsi. Dari mulai pembangunan negara, kesejahteraan rakyat dan anak-anak pada khususnya.

"Korupsi bukan cuma bikin country ini loss (negara ini rugi) tapi future of this country (masa depan negara ini juga rugi). Our children anak-anak kita. Kita bangun community kita kalau kita sayang sama anak cucu kita," jelasnya

Oleh karena itu lanjut Susi dirinya akan serius untuk memerangi praktik korupsi di bidang kelautan. Meskipun, dirinya sadar akan ada banyak tantangan dalam memerangi korupsi.

"Keinginan saya tidak akan pernah luntur, walau keberhasilan belum penuh," jelasnya.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama Laode Muhammad memuji sosok Susi yang dianggap sukses memberantas praktik-praktik korupsi di Kementerian KKP. Bahkan dirinya menyebut jika Susi layaknya seorang wonder woman.

"Bu Susi (seperti) wonder woman," ucapnya.

