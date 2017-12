JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarif memuji Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti yang dianggap sukses memberantas praktik-praktik korupsi di Kementerian KKP.

Pujian ini disampaikan Laode saat acara peringatan Hari Anti Korupsi Internasional (HAKI) di Kantor Kementerian KKP, Jakarta, Kamis (7/12/2017).

Laode bahkan menyebut Susi layaknya seorang wonder woman.

"Bu Susi (seperti) wonder woman," tegas Laode.

Baca Juga: Di Depan KPK, Menteri Susi: Korupsi Penyakit yang Sangat Berbahaya

Susi Pudjiastuti mengatakan, korupsi merupakan sesuatu penyakit yang sangat berbahaya. Apalagi korupsi bisa menggerogoti serta menghambat bangsa untuk berkembang.

"Korupsi adalah penyakit bangsa. Ini bisa menjadi wabah yang dapat menggerogoti dan menghambat bangsa untuk berkembang," ujarnya.

Baca Juga: Sri Mulyani: Kita Harus Perangi Korupsi

Menurut Susi, akan banyak korban dari korupsi, dari mulai pembangunan negara, kesejahteraan rakyat dan anak-anak pada khususnya.

"Korupsi bukan cuma bikin country ini loss (negara ini rugi) tapi future of this country (masa depan negara ini juga rugi). Our children anak-anak kita. Kita bangun community kita kalau kita sayang sama anak cucu kita," jelasnya

(dni)