JAKARTA - Dua srikandi Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan perang melawan korupsi. Mereka adalah Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Hal ini terungkap dalam acara peringatan Hari Anti Korupsi Internasional (HAKI) 2017. Sri Mulyani menyatakan lebih dulu perang melawan korupsi pada Rabu 6 Desember 2017 di Kementerian Keuangan. Kemudian disusul Susi pada hari ini, Kamis (7/12/2017).

Susi Pudjiastuti mengatakan, korupsi merupakan sesuatu penyakit yang sangat berbahaya. Apalagi korupsi bisa menggerogoti akan bisa menggerogoti serta menghambat bangsa untuk berkembang.

"Korupsi adalah penyakit bangsa. Ini bisa menjadi wabah yang dapat menggerogoti dan menghambat bangsa untuk berkembang," ujarnya.

Menurut Susi, akan banyak korban dari korupsi. Dari mulai pembangunan negara, kesejahteraan rakyat dan anak-anak pada khususnya.

"Korupsi bukan cuma bikin country ini loss (negara ini rugi) tapi future of this country (masa depan negara ini juga rugi). Our children anak-anak kita. Kita bangun community kita kalau kita sayang sama anak cucu kita," jelasnya

Oleh karena itu lanjut Susi dirinya akan serius untuk memerangi praktik korupsi di bidang kelautan. Meskipun, dirinya sadar akan ada banyak tantangan dalam memerangi korupsi.

"Keinginan saya tidak akan pernah luntur, walau keberhasilan belum penuh," jelasnya.

Sementara itu, Sri Mulyani berharap tata kelola dana desa dilakukan secara baik. Dia juga berharap kepada pemerintah daerah agar dapat memperbaiki birokrasi untuk melayani masyarakat dan dunia usaha, selain itu dia juga menginginkan agar pengelolaan keuangan daerah lebih berorientasi pada perbaikan tata kelola sehingga dapat melayani masyarakat dengan sangat baik.

“Kita harus memerangi korupsi karena setiap Rupiah yang diambil adalah setiap Rupiah yang hilang dalam memperbaiki kesejahteraan masyarakat Indonesia. Itu praktik tidak terpuji dan bisa meruntuhkan kepercayaan rakyat pada pemerintah,” tambah dia.

