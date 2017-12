CHICAGO - Kontrak emas berjangka di divisi COMEX New York Mercantile Exchange berakhir turun tajam pada Kamis (Jumat pagi WIB). Hal ini dikarenakan penguatan dolar AS dan kenaikan saham-saham AS membuat kilau logam mulia meredup.

Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Februari, merosot USD13 atau 1,03% menjadi ditutup di USD1.253,10 per ounce.

Indeks-indeks acuan saham AS bergerak lebih tinggi, dengan Dow Jones Industrial Average naik 98,62 poin atau 0,41% menjadi 24.239,53 poin pada pukul 18.31 GMT.

Indeks dolar AS terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya, terus meningkat menjadi 93,61. Greenback tetap pada jalur kenaikan minggu ini.

Ketika dolar AS dan ekuitas AS naik, emas berjangka biasanya turun.

Emas menghadapi tekanan tambahan saat "bitcoin" melonjak di atas USD16.000 pada Kamis (7/12/2017) pagi sebelum mengurangi kembali keuntungannya, kata beberapa analis.

Sedangkan untuk logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Maret turun 15,3 sen atau 0,96% menjadi menetap di USD15,802 per ounce. Platinum untuk penyerahan Januari turun USD8,30 atau 0,92% ditutup pada USD894,50 per ounce.

