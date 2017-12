NEW YORK - Bursa saham di Amerika Serikat (AS), Wall Street dibuka menguat pada perdagangan waktu setempat. Data tenaga kerja yang positif menandakan bahwa ekonomi AS kembali menguat.

Seperti dilansir Reuters, Jumat (8/12/2017), selain data tenaga kerja yang positif, AS juga tengah menantikan rencana kenaikan suku bunga.

Laporan Departemen tenaga kerja menunjukkan bahwa pertumbuhan pekerjaan meningkat di November. Nonfarm payrolls naik sebanyak 228.000 pekerjaan bulan lalu.

Baca juga: Saham Facebook dan Alphabet Buat Wall Street Ditutup Menguat

Rata-rata pendapatan per jam naik 0,2% pada November setelah turun 0,1% pada bulan sebelumnya. Hal tersebut menaikkan kenaikan upah tahunan menjadi 2,5% dari 2,3% di Oktober.

"(Upah) adalah hak yang diberikan sesuai dengan harapan, kenaikan upah yang cukup bagus tidak akan yang mulai mengkhawatirkan tentang inflasi," kata co-head Wells Fargo Investment Institute Sean Lynch.

Baca juga: Saham Facebook Lompat 2% Tak Mampu Angkat Wall Street

Pergerakan awal di pasar saham dibantu oleh kesepakatan semalam antara Inggris dan Uni Eropa, menandakan kedua belah pihak akan dapat melanjutkan pembicaraan tentang perdagangan.

Pada pukul 9:33 am ET (1433 GMT), Dow Jones Industrial Average naik 70,92 poin atau 0,29% ke 24.282,4, S&P 500 naik 11,02 poin atau 0,42% ke 2.648 dan Nasdaq Composite naik 55,38 poin atau 0,81% menjadi 6.868,22.

(rzk)