JAKARTA - Harga emas logam mulia yang dijual oleh PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) kembali turun Rp3.000 pada hari ini. Harga emas 1 gram pun dibanderol Rp623.000 per gram dari harga sebelumnya Rp626.000 per gram.

Dilansir dari situs Logammulia, Jumat (8/12/2017), harga beli kembali atau buy back juga turun Rp5.000 menjadi Rp544.000 per gram dari harga sebelumnya Rp549.000 per gram.

Baca Juga: Gejolak Timur Tengah Tahan Kenaikan Harga Emas

Sementara itu, harga emas Antam ukuran 2 gram dibanderol Rp1.206.000, dengan harga per gram Rp603.000.

Baca Juga: Harga Emas Berjangka Tertekan Kenaikan Dolar dan Bitcoin

Harga emas 2,5 gram dibanderol Rp1.498.000 dengan harga per gram Rp599.200. Harga emas 3 gram dipatok Rp1.791.000 dengan harga per gram Rp597.000. Harga emas 4 gram senilai Rp2.377.000 dengan harga per gram Rp594.250.