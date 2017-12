JAKARTA - Sepeda merupakan salah satu sarana olahraga yang banyak diminati. Apalagi, sudah banyak komunitas bersepeda di Indonesia.

Namun, kebutuhan akan sepeda menjadi penting karena banyaknya peminat saat ini. Hal ini menjadi peluang untuk memulai bisnis toko sepeda.

Disadur dari buku ‘Top 50 Bisnis Rumahan Super Tajir’, berikut seluk-beluk peluang usaha toko sepeda.

A. Peluang Bisnis

Tidak hanya demi kesehatan, tetapi sepeda juga seperti sudah menjadi bagian dari gaya hidup. Di beberapa tempat banyak muncul klub sepeda seperti bike to work, bike to campus dan mountain bike club.

Di beberapa jalan saat ini pun sudah menyediakan jalur khusus sepeda. Melihat antusias masyarakat yang begitu tinggi ini dapat kita lihat sebagai peluang keuntungan untuk membuka bisnis toko sepeda.

B. Persiapan Memulai Bisnis

1. Lengkapi pengetahuan anda mengenai jenis-jenis sepeda, suku cadang dan perawatannya.

2. Survei untuk mengetahui minat masyarakat cenderung ke jenjis sepeda seperti apa.

3. Pelajari bagaimana cara pesaing mendapatkan pelanggan.

C. Strategi Bisnis

1. Berpromosi dengan membuat spanduk nama usaha anda.

2. Selalu menjaga kebersihan dan kenyamanan di tempat usaha.

3. Selalu update dengan asesori sepeda terbaru.

4. Kita juga bisa menjual alat pendukung bersepeda seperti baju, helm, maupun peralatan pelindung tangan dan kaki.

D. Hambatan Bisnis

1. Pesaing yang telah lebih dahulu dikenal masyarakat.

2. Promosi yang kurang gencar sehingga susah untuk maju.

3. Suku cadang sepda yang terkadang sulit didapatkan..

E. Tips Bisnis

1. Selain menjual sepeda, sediakan juga layanan untuk servis sepeda.

2. Aktif di perkumpulan dan mengikuti kegiatan yang berhubungan dengan sepeda dalam rangka memperluas relasi

3. Anda bisa juga membantu pelanggan untuk menjualkan sepedanya dan mengambil keuntungan dari transaksi tersebut.





F. Perhitungan Bisnis

INVESTASI AWAL Pengadaan Sepeda Rp25.000.000 Suku cadang Rp10.000.000 Etalase Rp5.000.000 Kursi Rp3.000.000 Total investasi awal Rp43.000.000

Peralatan mengalami penyusutan selama empat tahun dan memiliki nilai residu sebesar Rp1.500 dengan menggunakan metode penyusutan garis lurus. Biaya penyusutan per tahun = (Rp43.000.000-Rp1.500):4 = Rp10.749.625 per tahun atau sama dengan Rp895.850 per bulan.

BIAYA OPERASIONAL Biaya penyusutan peralatan Rp1.192.000 Sewa tempat Rp1.000.000 Listrik Rp700.000 Promosi Rp300.000 Gaji karyawan (2 orang) Rp2.000.000 Lain-lain Rp500.000 Total biaya operasional Rp5.692.000

Analisa Break Even Poin (BEP)

Asumsi pemasukan adalah Rp300.000 dalam sehari. Maka omzet dalam sebulan adalah Rp300.000 dikalikan 30 hari menjadi Rp9.000.000.

Sementara itu, Anda akan mendapatkan laba sebesar Rp3.308.000 per bulannya. Jadi, waktu balik modal adalah 13 bulan.

(rzy)